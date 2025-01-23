دور درامي جديد لسعد محسن في مسلسل ” الأم طليعة”

بغداد – الصباح الجديد:

يستعد الفنان العراقي، سعد محسن، لتجسيد دوره الدرامي الجديد عبر مسلسل “الأم طليعة” من تأليف حمزة الشمري وإخراج صاحب بزون، والذي سيعرض من على شاشة قناة العراقية في رمضان.

وقال الفنان سعد محسن:” أعمل حالياً على تصوير عملي الجديد من خلال مسلسل حمل اسم (الأم طليعة) الذي أتوقع أن يحقق نجاحاً لافتاً خلال موسم رمضان”، وأضاف: “أجسد في المسلسل شخصية (وليد) وهي شخصية مختلفة عن أدواري السابقة وهي مهمة ومحورية في العمل والتي ستفاجئ الجمهور وسيعجب بها”.

وأشار الى أن “المسلسل يشترك فيه نخبة كبيرة من الفنانين من مختلف الأجيال الرواد والوسط والشباب ومن الوجوه الجديدة التي حرصت على أن تقدم عملاً لائقاً بالدراما العراقية فضلاً عن احترام ذائقة المشاهد العراقي”.

وأوضح بأن “المسلسل كتب بطريقة رائعة وأُخرج بأسلوب ذكي، لذلك سيحقق المسلسل الأهداف التي كنا نطمح إليها على مختلف الصعد الفنية”.

المسلسل يتناول حقبة زمنية تلت سقوط النظام السابق وما آلت إليه الأوضاع، إضافة إلى المتغيرات التي جرت في النسيج الاجتماعي، وظهور أشخاص تسلقوا على أكتاف الآخرين عبر ممارستهم لأنواع من الجرائم المنظمة.

والعمل شهد عودة الفنانة سهى سالم بعد انقطاع طويل عن الشاشة، ويشاركها البطولة كل من سامي قفطان وعواطف نعيم وحيدر منعثر وآخرون.