لطيفة تخطف الأنظار في حفل “Joy Awards ” 2025

الصباح الجديد – وكالات:

في لقاء صحفي بالفنانة التونسية لطيفة على هامش تواجدها على السجادة الخزامية لـ حفل توزيع جوائز Joy Awards لعام 2025، والذي أُقيم بالعاصمة السعودية الرياض وبحضور حشد ضخم من النجوم والمشاهير العرب والعالميين الذين شهدوا على هذا العرس الفني الأكبر في الشرق الأوسط.

أكدت لطيفة خلال اللقاء على سعادتها بالتطور الملحوظ في حفل Joy Awards 2025، وأشارت إلى أنه في كل عام يكون الحفل أكثر تميزاً وإبهاراً، وتمنت للملكة العربية السعودية مزيداً من النجاح والريادة.

أطلت لطيفة في الحفل بإطلالة مميزة خطفت الأنظار فور وصولها على السجادة الخزامية، حيث ظهرت مرتدية فستاناً أسود أنيقاً حمل توقيع جسميكو.

حضر الحفل كلُ من عمرو دياب، أصالة، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، عبد الإله السناني، طوني عيسى وزوجته الإعلامية أنابيلا هلال، عبد الرحمن العقل، رانيا فريد شوقي، أيمن زيدان، بشرى، نادية الجندي، جومانا مراد، إياد نصار، هاني رمزي وزوجته، لاعب كرة القدم الفرنسي السابق تيري هنري، دريد لحام، نيقولا معوض وزوجته، باسم ياخور، سمية الخشاب، إنجي المقدم، المخرج مرقس عادل، وخالد عبد الرحمن.

وتواجد أيضاً: الفنان العالمي أنتوني هوبكنز. أحمد السقا، المخرج أحمد خالد موسى، التركية توبا بيوكستون، نسرين طافش، سيرين عبد النور، ياسمين صبري، رامز جلال سوسن بدر، نبيلة عبيد، المؤلف والمنتج والموسيقي الألماني، هانز زيمر، المؤلف والمخرج رفيق علي أحمد، باسم سمرة، تامر حبيب، عمرو يوسف، علي جابر، ريم مصطفى، أكرم حسني، جيني إسبر رشا مهدي، نجلاء بدر، طارق الإبياري، كاريس بشار، والعديد من النجوم.