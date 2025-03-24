المأمون تطلق عددها الأول من مجلة بغداد الناطقة باللغة الفرنسية

بغداد – الصباح الجديد:

صدر عن دار المأمون للترجمة والنشر العدد الفصلي الأول من مجلة بغداد الناطقة بالفرنسية لعام 2025، وضم العدد في طياته مواد ثقافية متنوعة نقرأ منها افتتاحية العدد التي حملت عنوان (بغداد عاصمة السياحة العربية) بقلم رئيس التحرير إقبال علاء الدين، بالإضافة إلى مواضيع عدة تسلط الضوء على أهم المواقع السياحية في بغداد منها (نصب إنقاذ الثقافة العراقية الذي يجسد صمود العراق وشعبه).

كما نقرأ في باب تقارير عن البيت الثقافي للإبداع، المؤسسة الإنسانية لإعادة تأهيل الأطفال اليتامى وكبار السن لمؤسسيها هشام الذهبي.

وأشار العدد إلى أيقونة السينما العراقية المخرج الراحل محمد شكري جميل، والباحث في تكنلوجيا الاتصالات الدكتور المهندس عباس رسول الوهامي.

وضم العدد متابعات ومواضيع عن أعمال الموسيقار خاجادور بيليكان الذي يعد من أعمدة ألفن الأوبرالي المعاصر، ومن التراث الشعبي العراقي الفنانة شفاء هادي، وفي باب حوارات نطالع مقابلة مع الروائي ناهي العامري، وموضوعاً عن إعادة سور نينوى التاريخي، بالإضافة إلى قصيدة (المنفى) وقصة قصيرة تحت عنوان (الغرفة)، وأخيراً أشار العدد إلى فعاليات وزارة الثقافة والفرانكوفونية في العراق.