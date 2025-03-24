صدور (١٤) كتاباً جديداً عن منشورات اتحاد الأدباء

بغداد – الصباح الجديد:

صدر حديثاً عن منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق 14 كتاباً جديداً ضمن حزمة شهر آذار الخاصة بنتاج مبدعي وأدباء الوطن في الشعر والنقد والمسرح والرواية والدراسات، وضم حقل الشعر ست مجاميع شعرية هي (آخِرُ صَدًى للمَاء) لحنان قرغولي، و(سيرة شائِكة) لغزوان البَسنّو، و(ضدّ الحُب نهاية الأشياء) لصفاء سالم اسكندر، و(موسيقى الأمل) للشاعر كاظم ناصر السعدي، و(إعدام رصاصة) لنعمت خلات، و(الخروج من أور) لصلاح حسن.

أما جنس الرواية فجاء مكللاً بثلاث روايات هي: (ملصقاتُ بيروت) لماجد الخطيب، و(نوائح سومر) لعبد الستار البيضاني، و(رأُس القَريةِ) لأحمد القيسي، فيما ضم المسرح كتاباً واحداً بعنوان (أنا وجهتي) للكاتبة المسرحية والفنانة د.عواطف نعيم.

وضمن سلسلة النقد صدر للناقد محمد يونس محمد كتاب (النَصُّ والنظريّة)، فيما صدر للناقد صباح هرمز كتاب ( هكذا تلقَّيت هذه الروايات)، وتوجت الدراسات بكتاب حمل عنوان ( أدبُ النزوحِ في آشور) للباحث د.محمد أحمد سلطان المشوح، وفي النصوص والعتبات صدر للكاتبة د.بشرى موسى صالح كتاب (الأُلفة والاختلاف) والذي تأخذ نصوصه من الأقصوصة حجمها القصير وهيكلها السردي العام ومن الخاطرة بوحها الوجداني ومن الشعر لغته.