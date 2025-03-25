أنا حجر وحيد.. جديد الشاعر حمدان طاهر المالكي

متابعة – الصباح الجديد:

عن دار ( همسايه ) في طهران صدرت مختارات شعرية مترجمة إلى اللغة الفارسية بعنوان ( أنا حجر وحيد ) للشاعر حمدان طاهر قام بترجمتها الأستاذ صادق رحماني وهي اختيارات للمترجم من مجموعة تمسك بجناح الفراشة وكتاب الأمهات. يقع الكتاب في 68 صفحة من القطع المتوسط , تضمن مقدمة للمترجم رحماني عن الشاعر تضمنت سبب هذه الترجمة والاختيارات مع نماذج للنصوص الشعرية وقراءته الخاصة لها مع تحليل فني مختصر، كما تحدث عن سيرة موجزة للشاعر وضع فيها أهم المحطات في حياته. تبدأ المختارات بنص احتراق وهو من مجموعة تمسك بجناح الفراش، اختار اسم المختارات من جملة شعرية في أحد النصوص. يذكر أن الشاعر كان قد ترجمت له مختارات شعرية إلى اللغة الفرنسية وصدرت عام 2017 عن دار أدليفر بعنوان قبل موتك بقليل. وصدرت له ترجمة أخرى إلى اللغة الإنجليزية بعنوان ( نهايات ) صدرت في بغداد عام 2019 . والشاعر حمدان طاهر من مواليد ميسان عام 1969 ويقيم في بغداد وصدرت له العديد من المجاميع الشعرية منها مجرد شجرة , غرق جماعي , ما يضيئه الظلام ويطفئه الضوء , تمسك بجناح الفراشة , كتاب الأمهات , وسيرة روائية بعنوان ظلال القصب .

من نصوص المجموعة:

كلُّ صوتٍ سمعتَه

أغنيةٌ لطريقكَ الطويل

كلُّ وجهٍ رأيتَهُ أو ستراهُ

هو بابٌ!

لا تطرقهُ أو تنتظرَ منه شيئاً

كلُّ دمعةٍ تسيلُ هي لك،

إنك لن تستطيعَ أن تعيدَ الأشياءَ إلى صورتها الأولى

في النهايةِ أنت لستَ إلهاً أو بهلواناً

أنت مجردُ طفلٍ

يتخيلُ أن الليلَ حضنُ أمٍّ

يفكرُ في الحياة

ويلهو عن دموعهِ بحلوى تالفة.

كلُّ نبيٍّ يريدك لهُ

كلُّ إلهٍ يحذركَ

كلُّ جنةٍ تغويكَ

كلُّ جحيمٍ يطمئنكَ

ليس بالنارِ وحدها يحترقُ الإنسان.