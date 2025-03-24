يسرا اللوزي تخرج عن صمتها لأول مرة في “لام شمسية”

الصباح الجديد – وكالات

رغم صمت رباب (يسرا اللوزي) في كثير من المواقف، إلا أنها قدمت جانباً مختلفاً من شخصيتها لأول مرة، بعدما قررت مواجهة نيللي (أمينة خليل) بحقيقة خيانة زوجها طارق (أحمد السعدني)، وذلك ضمن أحداث مسلسل “لام شمسية”.

أخبرت “رباب” “نيللي” بكل وضوح بما رأته في المطعم، حين شاهدت طارق مع امرأة أخرى في لحظة تكشف عن علاقة خاصة تجمعهما، هذا التصرف يطرح سؤالاً، إذا كانت رباب قادرة على قول الحقيقة في موقف يخص الآخرين، فما الذي يمنعها من مواجهة الحقيقة الخاصة بها؟ لماذا تصمت تجاه زوجها وسام (محمد شاهين) رغم كل الشكوك والقلق الذي يسيطر عليها؟

بدت رباب أمام نيللي امرأة قادرة على قول الحقيقة بلا تردد، خاصة حين لا تكون هي المعنية بالأمر مباشرة، لكن حين تصبح جزءاً من الأزمة، يظهر ضعفها وترددها، وكأنها تفقد القدرة على المواجهة كلما أصبح الخطر أقرب إليها، هذا التناقض يكشف عن خوفها من العواقب التي قد تترتب على كشف الحقيقة.

وربما يعود صمت رباب إلى هيمنة وسام عليها نفسياً، وتأثير الأدوية التي تتناولها، أوحتى لإحساسها بالعجزعن حماية ابنتها في ظل غياب أي دعم حقيقي من المحيطين بها، كل ذلك يتركها سجينة صراع داخلي صامت، تخشى الإفصاح عنه حتى لنفسها، فهل يأتي اليوم الذي تواجه فيه؟

مسلسل “لام شمسية” يناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية الحساسة، من بينها العلاقات الزوجية غير الصحية، وأثرها السلبي على الأفراد والأسرة وهو من بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، ومحمد شاهين، من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.