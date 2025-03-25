تغريدة مثيرة عن الدراما المصرية في القنوات السعودية.. هل تصل للمقاطعة؟

الصباح الجديد – وكالات:

أثارت تغريدة للإعلامي المصري عمرو أديب حول إنتاج وعرض الأعمال الفنية المصرية على القنوات السعودية، جدلا لما تضمنته من حديث حول المقاطعة وسحب الإعلانات.

ودافع أديب، في تغريدته عن قناة MBC السعودية التي يقدم برنامجه التلفزيوني عبر شاشتها، وقال إن هناك “محاولات بشكل واضح لإلصاق تهمة انهيار الدراما إلى MBC مصر، وكأن المشكلة المثارة سببها محطة بعينها وإنتاج معين”.

وانتقد أديب “طريقة التخلص من المشكلة بإلقائها على طرف ثان أو ثالث”، قائلا إن هذه الطريقة “لن تحل الأمور ولن تطور أبدا صناعة الدراما”.

وأبدى استغرابه من “أخبار سحب المعلنين لإعلاناتهم من محطات إم بي سي”، نافيا هذا الأمر.

وواصل قائلا: “لو قررنا نفكر بهذا المنهج فيمكن لهيئة الترفيه وموسم الرياض أن تسحب رعاياتها هي الأخرى لمسلسلات مصرية رمضانية والعديد من إنتاجات الشركة المتحدة”.

وتابع: “وماذا أيضا لو قررت السوق السعودية مقاطعة الأفلام المصرية في دور العرض والمنصات؟ خطوات المقاطعة ستكون متبادلة طبعا، كل ذلك لأن البعض قرر أن يكون الحل بتحميل المسؤولية للغير”.

وأضاف: “لو نريد علاجا فلنجلس جميعا ونتحدث ولا نهز المركب كلها ونتبادل الاتهامات، المشاهد أمانة في أيدينا ولكن أن نتخلص من المشكلة بإلقائها على الغير هذا لن يصلح شيئا، وليس من مصلحة أحد في نهاية هذا الموسم الناجح أن نهيل التراب على عمل الفنانين المصريين سواء داخل إم بي سي مصر أو خارجها”.

تغريدة أديب، جاءت تعليقا على أخبار نشرتها وسائل إعلام مصرية أشارت إلى أن “معظم مسلسلات البلطجة تعرض على قنوات غير مصرية”، وذلك في خضم موجة انتقادات في مصر لمشاهد اعتبرها كثيرون غير مقبولة ولا تعبر عن المجتمع المصري في مسلسلات رمضانية.

وذكرت وسائل إعلام أخرى أن بعض المعلنين بدأوا في سحب إعلاناتهم من مسلسلات MBC بعد الانتقادات الواسعة لمشاهد البلطجة والمسيئة للدولة، وهي أخبار أعاد “أديب” نشرها وعقب عليها في تغريدته.

واتخذت جهات مصرية إجراءات لمعالجة الوضع بعدما طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة، بالعمل على إتاحة الفرصة في القنوات والدراما المصرية إلى “العمل الإيجابي الذي يتضمن جدية والتزام” وطالب بمحتوى جدي أكثر إلى جانب الكوميديا، كما دعا إلى عدم رعاية “الغث والهزل والكلام الذي لا يبني أمة فقط، ولكن البحث عن الصالح”.

وأعلنت الشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية”، تشكيل لجنة متخصصة للمحتوى، تتولى وضع خطط وبرامج للإنتاج الدرامي والإعلامي، إلى جانب متابعة ورصد الأعمال المنتجة من الشركة، بالإضافة إلى مراجعة شاملة للأعمال المقدمة لتقييم نقاط القوة والضعف وصولا إلى توصيات تضمن توافق المحتوى مع الأهداف الوطنية والتوعوية، بما يسهم في التطوير المستدام للمشهد الإعلامي المصري.