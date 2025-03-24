  • الثلاثاء , 25 مارس 2025
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“نور وتهجد” معرض فوتوغرافي دولي في ذي قار

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الصباح الجديد
أقام قصر الثقافة والفنون في محافظة ذي قار معرضا فوتوغرافيا دوليا بعنوان “نور وتهجد” بمشاركة 30 مصورا شارك كل منهم بعمل واحد بمناسبة ليالي شهر رمضان على قاعة مركز الرواق للثقافة والفنون في مدينة الناصرية.
وقال مدير القصر علي عبد الكريم : شارك في المعرض مصورون من خمسة دول من هواة ومحترفين بالإضافة إلى مصورين من محافظات عراقية، و تمحورت مواضيع صورهم حول شهررمضان المبارك لما فيه من عبادات دينية مختلفة، مشيرا إلى أن المعرض يعتبرمتنفسا وفرصة للمصورين من خلال إحياء المعارض الفنية المختلفة، مضيفا أن الهدف من المعرض هو إيجاد مساحة إبداعية للفنانين لعرض أعمالهم وإبراز جماليات فن التصوير الفوتوغرافي.
من جانبه، أوضح مديرمركزالرواق علي هادي: أن المعرض يحمل ثيمة خاصة مستوحاة من روحانية رمضان، مشيرا إلى مشاركة فنانين من خمس دول، وهي العراق، تركيا، الهند، إيران، والسويد، ما يعكس بعدا ثقافيا متنوعا في التصوير الفوتوغرافي”.

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