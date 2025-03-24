عباس خضر يفوز بجائزة بلين للأدب لعام 2025

متابعة – الصباح الجديد:

فاز الكاتب العراقي الألماني عباس خضر، بجائزة برلين للأدب لعام 2025، عن روايته “قصر البؤساء”، التي تتناول مرحلة من تاريخ العراق في زمن الحصار الاقتصادي.

وتسلم الكاتب جائزته التي تبلغ قيمتها 30 ألف يورو، الأربعاء، خلال حفل أقيم في قاعة المدينة الحمراء، بحضور عمدة برلين، ورئيس المجلس البلدي، وشخصيات أدبية.

يعالج الكاتب في نصوصه التجارب التي مرّ بها مع آخرين، قبل أن يضطر للفرار من العراق إثر تعرّضه للتعذيب في سجون صدام حسين. ثم شقّ طريقه إلى ألمانيا عبر الأردن وليبيا، حيث حصل على الشهادة الثانوية، وبدأ الكتابة بالألمانية.

يرتبط خضر ارتباطاً وثيقاً باللغة الألمانية، لأسباب تتعلق بسيرته الذاتية، ويشرح ذلك لموقع “TipBerlin” قائلاً: “إنها قصة صعبة للغاية”، متحدثاً عن المرحلة التي فقد فيها أخته وأطفالها الثلاثة في هجوم بالقنابل عام 2007، “إذ لم أتمكن من سماع اللغة العربية أو التحدث بها لفترة طويلة. صمتت حرفياً بعد ذلك، ولم أجد اللغة مرّة أخرى، إلا عندما تغلبت على اللغة الألمانية، التي أعطتني المسافة التي أحتاجها للكتابة”.