افتتاح فعاليات شارع الثقافة بموسمه الجديد في الناصرية

متابعة – الصباح الجديد:

افتتحت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار فعاليات شارع الثقافة في مدينة الناصرية بموسمه الجديد لعام 2025 بحضور واسع من المثقفين والكتاب والأدباء والفنانين وجهات مدنية داعمة.

وقال رئيس فريق شارع الثقافة هيثم عبد الخضر “للمربد”: إن فعاليات الشارع ستكون كل يوم جمعة من كل أسبوع وتتضمن إقامة معارض الكتب والرسومات والفنون التشكيلية والصور الفوتوغرافية والأماسي الثقافية فضلا عن إحياء المناسبات الأدبية والثقافية والفنية، مشيرا إلى أن هناك خطوة إيجابية تتمثل بتثبيت الشارع بشكل رسمي بعد تصويت مجلس المحافظة على تحديث البنى التحتية للشارع ليكون رمزا وأيقونة للثقافة داخل المدينة.

وشارع الثقافة في الناصرية يسع الجميع، هدفه التواصل مع المجتمع، غير تابع لأي جهة. تقوم عليه مجموعة من الناشطين، هدفهم الثقافة والمجتمع،

والشارع يقدم مساحة واسعة وحرة لكافة الطلبة والخريجين من إعلاميين وفنانين وموهوبين في عرض مواهبهم ونتاجاتهم.

وتم إعادة افتتاح شارع الثقافة في الناصرية بمشاركة 13 جهة ثقافية وحكومية، وهذا الشارع يعد فضاءً ثقافياً حراً يشمل كل الفعاليات والفئات العمرية