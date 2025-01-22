تعاون محلي ودولي تمهيداً لإدراج النمرود على لائحة التراث العالمي

متابعة – الصباح الجديد:

استقبل رئيس الهيأة العامة للآثار والتراث الأستاذ علي عبيد شلغم الوفد الإيطالي الذي ضم كل من القنصل الإيطالي الدكتور كيارا فرانكيني والملحق الثقافي في السفارة الدكتور كلاوديا گّاتا وممثلي جامعة أوديني الدكتورة فالنتينا فيزولي والبروفيسور دانييل موراندي.

وتم التباحث حول تنفيذ مشاريع تنقيبية جديدة في العراق، حيث أفصحت الدكتورة فيزولي عن مشروع إجراء أعمال مسح أثري في شمال مدينة سامراء وعمل دراسة شاملة للوضع الحالي للموقع الأثري وتسجيل التغيرات التي عرضّت التراث الأثري للمدينة للخطر من خلال رسم خرائط ثلاثية الأبعاد للمنطقة التي سيتم مسحها.

وأبدى البروفيسور موراندي رغبة الفريق بإجراء أعمال تنقيبية في المنطقة السفلى من موقع النمرود.

إلى ذلك شدد رئيس الهيأة على ضرورة إجراء أعمال المسح الجيوفيزيائي أولاً في البوابات الرئيسة التي لم تجرَ عليها أي أعمال تنقيبية سابقة قبل البدء بأعمال التنقيب وتمهيداً لإدراج هذا الموقع الآثاري العريق على لائحة التراث العالمي.