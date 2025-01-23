الفنانة اللبنانية نوال الزغبي تقيم حفلاً في أربيل

الصباح الجديد- وكالات:

تقيم المطربة اللبنانية المعروفة نوال الزغبي، حفلاً غنائياً في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، ومن المقرر أن يقام الحفل الغنائي مساء يوم الحادي والعشرين من شهر شباط المقبل، حيث ستؤدي باقة من أغانيها التي نالت شهرة في العالم العربي.

ونوال الزغبي مغنية لبنانية تحمل الجنسية الكندية لُقبت بالنجمة الذهبية، وتُعد واحدة من أشهر المغنيات اللبنانيات في العالم العربي، قدمت العديد من الألبومات الغنائية التي حققت مبيعات كثيرة، وحصلت على الكثير من الجوائز.

ولدت في منطقة جل الديب (شرق بيروت) والدها جورج الزغبي، وأمها جمال الزغبي، وهي الشقيقة الكبرى لأشقائها الثلاثة، بولا، مارسيل، دان.

بدأت مسيرتها الفنية في سن الـ 15 حين اشتركت في البرنامج اللبناني لاكتشاف المواهب آنذاك استديو الفن، وغنت أمام الآلاف من المشاهدين وهي لازالت طالبة بالمدرسة، وقدمت بعض أغاني الفنانة الراحلة وردة الجزائرية وكان في مقدمتها أغنية (طب وأنا مالي) حيث راهن عليها المخرج اللبناني سيمون أسمر بالنجاح.

كما لعبت الصدفة دوراً كبيراً معها باستماع وردة الجزائرية لها وأبدت إعجابها الشديد بصوتها وقدراتها وكانت هذه هي أول شهادة بحقها من مطربة ذات تاريخ طويل.

بدأت في احتراف الغناء فعلياً عام 1991 حيث قامت بإنتاج أول مجموعة من أغانيها التي كانت بمثابة التعارف بينها وبين الجمهور اللبناني مثل (خدني معاك) و(يا ليل يا بو الأشواق) و(وحياتي عندك).

غنت بكل اللهجات العربية (اللبنانية، المصرية، الخليجية، العراقية).

ومع ألبوم (ما ندم عليك) اثبتت وجودها ونجوميتها عربياً وخصوصاً في دول الخليج العربي، ومع صدور ألبوم (طول عمري) كانت النقلة نحو العالمية.