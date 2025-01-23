مسابقة الأدباء الشباب دورة القاص والروائي أحمد خلف

بغداد – الصباح الجديد:

برعاية رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، ودعماً للطاقات الخلّاقة لدى الأدباء العراقيين والعرب، يطلق الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق مسابقة الأدباء الشباب بنسختها السادسة/ دورة القاص والروائي أحمد خلف، وعلى وفق ما يلي: ملاحظة أولى: للمتسابق المشاركة في أحد صنفي الجائزة (مسابقة المخطوطات) أو (مسابقة القصيدة) ولا يجوز له المشاركة في كليهما وتهمل المشاركتان في حال تقديمه للصنفين المذكورين.

وتفاصيل المسابقة: أولاً، مسابقة المخطوطات غير المطبوعة للشعر والقصة والرواية والنقد والنصوص المسرحية. يستقبل الاتحاد المجموعات الشعرية والقصصية والروايات والدراسات النقدية (بشرط أن لا تكون رسالة أو أطروحة جامعية) والنصوص المسرحية للأدباء الشباب بين (18 – 35) عاماً، لغرض إحالتها إلى لجنة متخصصة، (التولّد الأكبر المسموح بالمشاركة له 1990)

على أن تستقبل الأعمال ابتداءً من العشرين من الشهر الحالي لغاية الخامس عشر من شباط المقبل، ولا يحقّ للفائزين بآخر دورتين المشاركة، كما لا يجوز للمتسابق المشاركة في أكثر من حقل أدبي.

– تختار اللجنة أفضل الأعمال في مجال: الشعر والقصة والرواية والنقد (بشرط ألا تكون رسالة أو أطروحة جامعية)، النص المسرحي.

تطبع الأعمال على نفقة الاتحاد، ويمنح الفائز خمسين نسخة من عمله، ويحتفظ الاتحاد بحقوق العمل.

توزع الجوائز والكتب والشهادات التقديرية في حفل يدعى إليه الفائزون في السابع من أيّار المقبل (يوم الأديب العراقي).