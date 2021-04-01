الكاظمي يوجه بتشكيل فريق عمل لتهيئة مستلزمات تضييف خليجي 25

الرياضة النيابية: العراق قادر على إنجاح العرس الخليجي في البصرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتشكيل فريق عمل لتهيئة جميع مستلزمات استضافة العراق لخليجي 25… الكاظمي وجه بتشكيل فريق عمل لتهيئة جميع مستلزمات تضييف العراق لخليجي 25″.وتنازلت قطر عن استضافة خليجي 25 لصالح العراق.

من جانبها، أكدت لجنة الشباب والرياضة النيابية، قدرة العراق على استضافة خليجي 25 في محافظة البصرة.وقال رئيس اللجنة عباس عليوي، إن “أهمية هذه البطولة تكمن في أنها تجمع الاشقاء الخليجيينمؤكدا “قدرة الحكومة العراقية والحكومة المحلية في محافظة البصرة على إقامة هذا المحفل الرياضي.. وأضاف، أن لجنة الشباب والرياضة النيابية ستكون عاملا مساعدا في استضافة خليجي 25 في محافظة البصرة، وأن الجمهور العراقي يستحق احتضان هذا النشاط الرياضي”، لافتا إلى أهمية أن تدعم الاتحادات الرياضية الخليجية هذا النشاط المهم واقامته في العراق.

وأعرب عليوي عن شكره “لموقف الاشقاء في قطر لعدم رغبتهم باستضافة خليجي 25 كبديل للعراق، ما يمثل دعما وقوة للاتحادات الخليجية في الموافقة على استضافة العراق للبطولة، ودعا عليوي الاعلام الرياضي والنجوم الرياضيين الى التكاتف من اجل تعزيز دور العراق باستضافة بطولة خليجي 25 التي تمتاز بنكهة خاصة لدول المنطقة وللعراق، متمنيا أن تمضي الأمور على اكمل وجه بهذأ الشأن.. وأشار إلى أن “لجنة الشباب والرياضة النيابية ستتواصل مع دول الخليج بهدف استضافة البطولة في العراق.

إلى ذلك، يصل يوم الاحد المقبل الرابع من نيسان الجاري وفد اللجنة الخاصة بدراسة ملفات خليجي 25، وبحسب وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ان محافظ البصرة اسعد العيداني سيكون على رأس المستقبلين للوفد الذي يتكون من الدكتور حميد الشيباني عضو المكتب التنفيذي لكأس الخليج وعدد من الاعضاء للاطلاع على المنشات الرياضية في البصرة قبل الاعلن رسميا عن تضييفها لكأس الخليج بالنسخة المقبلة.

من جانب اخر، رفض الاتحاد الآسيوي بشكل رسمي اعتراض العراق على تغيير جدول المباريات المتبقية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي آسيا 2023 في الصين والعالم في قطر 2022.. وقال مصدر مطلع في تصريح صحفي، إن «الاتحاد الآسيوي رفض الاعتراض العراقي بشكل رسمي وأكد أن مواعيد المباريات تم تثبيتها في الثالث من حزيران المقبل».

وأوضح الاتحاد أن العراق سيكون في حالة انتظار في الجولة الأولى بتجمع المنامة، على أن يخوض مباراته الأولى مع كمبوديا والثانية مع هونج كونج على أن تكون الأخيرة مع المنتخب الإيراني.وبين المصدر أن الاعتراض العراقي طالب بالتمسك بالجدول حيث كان مقررا أن يخوض العراق مباراته الأولى مع هونج كونج ومن ثم كمبوديا وبالتالي التقديم والتأخير في المباراتين دفع الاتحاد العراقي لتقديم الاعتراض.

وأشار المصدر الى أن الاتحاد الآسيوي إلى الآن لم يرد بشكل رسمي على الاعتراض الإيراني الذي اعترض على قبول استضافة المنامة لمباريات المجموعة ورفض الطلب الإيراني لاستضافة المباريات.. ومن المؤمل أن يرد الاتحاد الآسيوي بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة على الاعتراض الإيراني.يشار إلى أن العراق يتصدر المجموعة الثالثة من التصفيات المزدوجة برصيد 11 نقطة.