ليلة شهرزاد الأخيرة.. جديد الشاعر حسن الموسوي

صدرت عن دار الورشة الثقافية للنشر والتوزيع المجموعة القصصية ليلة شهرزاد الأخيرة للشاعر والقاص حسن الموسوي وتحتوي المجموعة على 18 قصة.

الكاتب الموسوي صدرت له ثلاث مجموعات شعرية قصائد هاربة وخلف أسوار الطين ودموع الغيث، عضو الاتحاد العام الأدباء والكتاب في العراق، وعضو اتحاد الصحفيين العراقيين.

صدور الطبعة الثانية من رواية وشم ناصع البياض لعلي لفته

صدرت الطبعة الثانية من رواية (وشم ناصع البياض) للروائي علي لفته سعيد عن دار الفؤاد المصرية والتي كانت بنحو 171 صفحة من القطع المتوسط.. والرواية تتحدث عن سبعة أخوة اضطرتهم ظروف الحرب في زمن النظام السابق الى الاختباء عن العالم.

يذكر ان الروائي أصدر ست روايات وأربع مجاميع قصصية وثلاث مجاميع شعرية ومسرحية واحدة وكتاب نقدي واحد.