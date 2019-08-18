مجلس بغداد: 20 مليار دينار لإكمال مشاريع المجاري في اطراف العاصمة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن مجلس محافظة بغداد، امس الأحد، عن موافقة وزارة المالية على تخصيص 20 مليار دينار عراقي لإكمال مشاريع المجاري في عدد من مناطق العاصمة.

وقالت عضو المجلس جسومة الازيرجاوي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “وزارتي التخطيط والمالية وافقتا على تخصيص 20 مليار دينار لإكمال مشاريع المجاري”، لافتة إلى أن “تلك الأموال ستستهدف إكمال مشاريع مجاري النهروان وحي الوحدة وأبو غريب”.

وأضافت الازيرجاوي، أن ” مجلس محافظة بغداد لن يستلم من أموال موازنة 2019 المخصصة للمشاريع سوى مشروع بناء 145 مدرسة خلال الفترة الماضية”.



مبينة أن “اغلب المشاريع وافقت عليها وزارة التخطيط وبانتظار إطلاق الأموال من قبل وزارة المالية للشروع بتنفيذها».

وكان النائب عن تحالف سائرون رعد المكصوصي أكد في وقت سابق، أن موازنة ٢٠١٩ لا تلبي احتياجات مناطق أطراف بغداد وشرق القناة، مشيرا إلى أن الموازنة الحالية تفتقر للمشاريع الاستراتيجية في بغداد وتوابعها كالنهروان والمعامل والحسينية والمحمودية والمعامل و الفضيلية.