مفتشية الداخلية ترصد استحصال قروض بـ 8 مليارات دينار لـ 159 منتسبا وهميا

عملية تزوير كبرى في مرور الأنبار

بغداد – الصباح الجديد:

كشفت مفتشية وزارة الداخلية، امس الاحد، انها رصدت حالة فساد بثمانية مليارات دينار منحت كقروض مصرفية لمنتسبين وهميين في مديرية مرور محافظة الانبار.

وقالت المفتشية في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام، اكتشفت قيام مديرية مرور الأنبار بتزويد مصرف الرشيد بكتب تأييد مزورة لـ159 شخصاً ادعت فيها انتسابهم لها بغية حصولهم على قروض الـ100 راتب”.وبينت أن “الـ159 اسماً التي قدمتها مديرية مرور الأنبار لمصرف الرشيد على أنهم منتسبين لديها لا وجود لهم في بيانات المديرية، ما تسبب بهدر وسرقة 7 مليارات و950 مليون دينار قيمة القروض التي منحها المصرف لهؤلاء الأشخاص الوهميين”.وأشارت إلى أن “اللجنة التدقيقية اجرت التحقيق الاداري الابتدائي مع مديري الحسابات والادارية وكل من له علاقة بالقضية للوقوف على خلفية القضية، وأوصت مديرية التفتيش بمفاتحة السيد المفتش العام لتشكيل مجلس تحقيقي في القضية لمعرفة المزورين والمتجاوزين على المال العام ومخالفة القانون بغية تقديمهم للعدالة”.