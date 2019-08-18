نائب من سائرون: مهلة الحكومة انتهت ونعتزم محاسبة المقصرين فيها

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، الاحد، انقضاء مدة التقييم الخاصة بحكومة عادل عبد المهدي، داعيا الحكومة الى تحمل مسؤولية الاداء السيء في ملف محاربة الفساد وتقديم الخدمات.

وقال محمد في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “تحالف سائرون يدعم وبقوة جميع ما صدر من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بشأن اداء الحكومة”.

واضاف ان “المدة الممنوحة للحكومة وهي سنة كاملة انتهت وعلى رئيس الوزراء تحمل المسؤولية الكاملة بشأن الاخفاق في محاربة الفساد وتحسين اداء الاقتصاد المحلي وتقديم الخدمات”.

واوضح المسعودي، أن “الحكومة أخفقت في تعظيم موارد الدولة الاقتصادية كما كان مخطط في الموازنة، فضلا عن عدم اصلاح المصانع وعدم الجدية في محاربة الفساد”, مبينا ان “التحالف عازم محاسبة جميع المقصرين والفاسدين خلال الفصل التشريعي المقبل”.