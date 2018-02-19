وزير النفط يبحث مع نظيره التركي استئناف الصادرات عبر جيهان

كركوك تعتزم توسعة مصفاتها لمزيد من المشتقات النفطية

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت وزارة النفط، أمس الاثنين، عن زيارة مرتقبة لوزير النفط جبار اللعيبي الى تركيا قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان وردت نسخة منه الى «الصباح الجديد»، إن «هناك زيارة مرتقبة لوزير النفط جباراللعيبي الى تركيا قبل نهاية الأسبوع الحالي، على رأس وفد وزاري رفيع بناءً على دعوة من نظيره التركي لإجراء مباحثات تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق حجم التعاون في مجال النفط والطاقة، فضلا عن بحث ملف أستئناف الصادرات النفطية العراقية عبر ميناء جيهان التركي».

وأضاف جهاد أن «وزير النفط سيلتقي بنظيره التركي وعدد من المسؤولين هناك ، لتأكيد حرص العراق والوزارة على بناء جسور من الثقة والتعاون وصولا الى اتفاق يعزز من متانة العلاقات الثنائية واستئناف عملية تصديرالنفط العراقي عبر شركة تسويق النفط «سومو» حصرا.

ومضى الى القول، إن «الزيارة ستتضمن أيضا دعوة الشركات التركية المتخصصة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المعلنة من قبل الوزارة وللإسهام والمشاركة في تطوير القطاع النفطي».

وأشار جهاد الى أن «هذه الزيارة تأتي استكمالا للمباحثات التي جرت في بغداد قبل نهاية العام الماضي».

وصادرات النفط من شمال العراق متوقفة منذ أن سيطرت القوات العراقية على حقلي باي حسن وأفانا النفطيين في شمال غربي كركوك إثر انسحاب قوات البشمركة الكردية من المنطقة.

في السياق، سجل سعر نفط البصرة الثقيل ارتفاعا في تعاملات، أمس الاثنين، إلى 57.10 دولارا للبرميل في السوق النفطية العالمية.

وكانت أسعار النفط في السوق العالمية أمس لخام برنت سجلت بـ65.36 دولارا للبرميل.

وبلغ سعر نفط البصرة الثقيل 57.10 دولارا مرتفعا 69 سنتا بنسبة 1.22٪.

على الصعيد ذاته، اكدت محافظة كركوك، أمس الاثنين، ان وزارة النفط وافقت على توسعة وتطوير مصفاة كركوك لغرض انتاج البنزين الى جانب موافقتها على اضافة وحدة انتاجية جديده لمصفاة كركوك بطاقة 20 الف برميل لانتاج الكازاويل والنفط الابيض ضمن الوحدات الشغالة حاليا.

وقال المحافظ راكان الجبوري في كلمة له خلال اجتماع موسع لرؤساء الدوائر الخدمية في المحافظة: «وجهنا الدوائر كافة لتقديم تقارير بشأن المشاريع التي حققت نسب متقدمة جدا في عملها لغرض مفاتحة وزارة التخطيط لضمان تمويلها بهدف اكمالها».

وأضاف، ان «وزارة النفط وافقت على توسعة وتطوير مصفاة كركوك لغرض انتاج البانزين الى جانب موافقة الوزارة على اضافة وحدة انتاجية جديده لمصفاة كركوك بطاقة 20 الف برميل لانتاج الكاز اويل والنفط الابيض ضمن الوحدات الشغاله حاليا».

وطالب، «ادارة كركوك وموظفي قطاع الكهرباء بتحسين مستوى التجهيز للكهرباء لعموم مواطني المحافظة خاصة بعد نجاح صيانة احدى الوحدات واعادة تشغيلها بطاقة 260 ميغاواط ومطالبة ادارة كركوك من وزارة الكهرباء بعرض الوحدة الثانية في محطة تازه للصيانة من قبل شركة سيمنس وبطاقة 290 ميغاواط قبل حلول فصل الصيف».