بدءاً من اليوم.. أربيل تغلق مراكز التجميل والبارات والحدائق العامة والمولات

بغداد ـ الصباح الجديد:

قررت الحكومة المحلية في محافظة اربيل امس السبت غلق عدد من الاماكن التي تشهد تجمعات سكنية، ضمن اطار التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الحكومة المحلية في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “اهم القرارات التي سيتم تنفيذها تتضمن اغلاق صالونات الحلاقة النسائية ومراكز التجميل كافة، وكذلك الاماكن التي يتم فيها احتساء المشروبات الكحولية واغلاق ملاهي الاطفال في المجمعات كافة والحدائق العامة ومراكز التسوق (المولات)”.

واضافت الحكومة المحلية في بيانها ان “القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءا من اليوم الاحد حتى نهاية الشهر الجاري”.