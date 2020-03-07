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بدءاً من اليوم.. أربيل تغلق مراكز التجميل والبارات والحدائق العامة والمولات

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت الحكومة المحلية في محافظة اربيل امس السبت غلق عدد من الاماكن التي تشهد تجمعات سكنية، ضمن اطار التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وذكرت الحكومة المحلية في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “اهم القرارات التي سيتم تنفيذها تتضمن اغلاق صالونات الحلاقة النسائية ومراكز التجميل كافة، وكذلك الاماكن التي يتم فيها احتساء المشروبات الكحولية واغلاق ملاهي الاطفال في المجمعات كافة والحدائق العامة ومراكز التسوق (المولات)”.
واضافت الحكومة المحلية في بيانها ان “القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءا من اليوم الاحد حتى نهاية الشهر الجاري”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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