النقل توقف تسيير قطارات المسافرين لرحلات بغداد – بصرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اوقفت وزارة النقل امس السبت، حركة قطارات المسافرين الصاعدة والنازلة لرحلات بغداد – بصرة ابتداء من يوم امس .

وقالت الوزارة في بيان، تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “الشركة العامة لسكك الحديد قررت إيقاف حركة قطارات المسافرين الصاعدة والنازلة من بغداد إلى البصرة وبالعكس بدءا من يوم امس السبت وحتى إشعار اخر”.

وأضافت الوزارة ان “هذا القرار جاء ضمن اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتفادي تداعيات انتشار مرض فيروس كورونا وذلك حرصا على سلامة المواطنين الوافدين والمغادرين عبر قطارات السكك”.

واشارت الوزارة في بيانها الى انها “اتخذت سلسلة من الاجراءات الاحترازية ومنها تعفير وتطهير أبنيتها انطلاقا من الشعور العالي بالمسؤولية للحد من تفاقم انتشار المرض وللحفاظ قدر الامكان على صحة وسلامة مسافريها”.