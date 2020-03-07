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النقل توقف تسيير قطارات المسافرين لرحلات بغداد – بصرة

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اوقفت وزارة النقل امس السبت، حركة قطارات المسافرين الصاعدة والنازلة لرحلات بغداد – بصرة ابتداء من يوم امس .
وقالت الوزارة في بيان، تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “الشركة العامة لسكك الحديد قررت إيقاف حركة قطارات المسافرين الصاعدة والنازلة من بغداد إلى البصرة وبالعكس بدءا من يوم امس السبت وحتى إشعار اخر”.
وأضافت الوزارة ان “هذا القرار جاء ضمن اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتفادي تداعيات انتشار مرض فيروس كورونا وذلك حرصا على سلامة المواطنين الوافدين والمغادرين عبر قطارات السكك”.
واشارت الوزارة في بيانها الى انها “اتخذت سلسلة من الاجراءات الاحترازية ومنها تعفير وتطهير أبنيتها انطلاقا من الشعور العالي بالمسؤولية للحد من تفاقم انتشار المرض وللحفاظ قدر الامكان على صحة وسلامة مسافريها”.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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