الناتو: نرجح اضطلاع قواتنا ببعض المهام التي اتبعتها اميركا في العراق

حسب مجلة فورين بوليسي..

الصباح الجديد – متابعة:

أكد الامين العام لحلف الناتو ينس ستولبيرغ، أن قواته ستضطلع ببعض المهام التي كانت تقوم بها القوات الأمريكية مع الوحدات العسكرية العراقية.

ونقلت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية في تقرير تابعته الصباح الجديد: ” بعد دعوة الرئيس الامريكي دونالد ترامب لحلف الناتو للقيام بدور اكبر في الشرق الاوسط وخصوصا في العراق فان الدور الجديد للحلف قد يتضمن الاضطلاع ببعض المهام التي تقوم بها القوات الأمريكية حاليًا مع الوحدات العسكرية العراقية لمنع عودة داعش”.

وأضافت المجلة، أنه “على الحلف ان يكون واقعيا بشأن ما يمكن للحلفاء الأوروبيين فعله – وتجنب أخطاءهم في أفغانستان، فقد ارتكبت الولايات المتحدة هذا الخطأ من قبل. في منتصف العقد الأول من القرن العشرين، حينما سلمت إدارة جورج دبليو بوش مسؤولية كبيرة عن أمن أفغانستان إلى الناتو”.

وتابعت: “كما هو الحال الآن في العراق، وكان من المأمول أن يؤدي دفع الحكومات الأوروبية إلى إرسال جنودهم إلى أفغانستان إلى تحرير القوات الأمريكية..



التي كانت تعاني من ضغوط شديدة بسبب المطالب المتنافسة من الحرب في العراق، لكن تلك القوات قد افتقرت في كثير من الأحيان إلى القدرات التمكينية الضرورية اللازمة للمعارك التي خاضوها”.

وأشارت المجلة إلى أنه “يجب على المسؤولين الإصرار على عدة مبادئ إضافية لأي عناصر استشارية قيد النظر لنشرها في البلاد ، وهذه العناصر هي اولا يجب ان يكون المستشارون على استعداد للعيش مع الوحدات العراقية التي ينصحون بها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، فلا يمكن للمستشارين (التنقل للقتال)؛ أنهم بحاجة إلى أن تكون جزءا لا يتجزأ مع شركائهم باستمرار”.