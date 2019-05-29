الصناعات الكهربائية تعاود انتاج مراوح نسيم الرافدين بتصاميم جديدة

الفرات تجهز محطة المسيب بحامض الكبريتيك المركز

بغداد _ الصباح الجديد:

استأنفت الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن انتاجها من مراوح نسيم الرافدين.

واوضح مدير عام الشركة المهندس سعدي هاشم قاسم ان معمل المراوح في الشركة عاود نشاطه الانتاجي من جديد بعد توقف دام اكثر من عامين ، مفصحا عن ان الشركة اعدت خطة لزيادة الانتاج بشكل تصاعدي وفقا لمتطلبات السوق لانتاج مراوح نسيم الرافدين بتصميم جديد في كونها تتكون من اربع ريش بدلا عن ثلاث ريش وبمواصفات قياسية من حيث الجودة والمتانة وعمر تشغيلي طويل ، مبديا استعداد الشركة للتعاقد مع أي جهة ترغب بالتعاون والتجهيز بالكميات المطلوبة.

من جهتها ابرمت شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمبيدات احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عقدا مع الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الاوسط لتجهيز محطة كهرباء المسيب الحرارية بانتاجها من حامض الكبريتيك المركز.

وقال مدير عام الشركة المهندس علي قاسم الشمري ان العقد يقضي بتجهيز محطة كهرباء المسيب الحرارية بكمية (250) طنا من منتج حامض الكبريتيك المركز بالمواصفات المطلوبة وخلال فترة (90) يوما على شكل دفعات وعن طريق عجلاتها المتخصصة بنقل المواد الكيمياوية ، مؤكدا ان من اولويات الشركة تجهيز محطات انتاج الطاقة الكهربائية باحتياجاتها من هذه المادة وبالاخص محطة كهرباء المسيب الحرارية لاهميتها في تزويد المواطنين في منطقة الفرات الاوسط بالطاقة الكهربائية .

الى ذلك قامت شركة ابن ماجد العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في محافظة البصرة بتنفيذ عقدها المبرم مع شركة غاز الجنوب.

واوضح مدير عام الشركة المهندس حيدر طاهر جاسم ان العقد يقضي بانشاء شبكة ماء اطفاء الحريق في محطة (Gtu) ،

مشيرا الى ان الشركة نفذت كامل اعمالها والتي تضمنت عملية رفع الشبكة القديمة بواسطة قطعها بجهاز قطع البار لمراعاة اجراءات السلامة داخل محطة الغاز وتجهيز ومد ونصب وتشغيل شبكة ماء الاطفاء ذي الانبوب قياس (6) انجات مع ملحقاته اذ ان الانبوب مغلف بمادة البولي اثلين ويتم نصبه على مساند كونكريتية مسبقة الصب حاضنة للانبوب ومعزولة في منطقة الاسناد بمادة مطاطية ، مضيفا بأن الاعمال شملت ايضا عمل سلالم حديدية فوق الانابيب لسهولة عبور العاملين في المحطة وتثبيتها بواسطة الكونكريت وعمل منصات حديدية وتثبيتها بمادة الكونكريت مع نصب فوهات حريق مجهزة من قبل شركة غاز الجنوب اضافة الى تنفيذ اعمال التقاطعات والتعارضات مع الانابيب الموجودة في المحطة والشوارع المبلطة.