عُقَدٌ شرهة

مهدي القريشي

تنغلقُ العُقَدُ على مطرٍ ناعمْ

وتنفتحُ مع جرحٍ مندملٍ .

من قال ان شفاه الجرح تاوي دمعة النصل ؟

ومن ادعى ان لذةَ المطر تكمن في سقوطِها على حلمةِ الارض ؟

ان قلتها فأنا كاذب ، وأترك لكم خُذلان الحقيقة .

خيط هواءٍ مصفرٍ يمتص حواف الغيم

ويتبرج عند الجرح

ومرة يختبيء في صندوق الجسد لكن الأسلاك الشائكة تتمثل روح الآلهة المتعثرة في أخطائها المطبعية

إنها ليست سيرة ذاتية للألم

او نزهة في بستان العُقَد الناضجة

ولا ظل لعمودٍ مكسورٍ

يستحي ان يرفع رأسه امام الرب

إنها ارشيف لجسدٍ أكله الترف

ونسي ذاكرته .

كل هذا

والرب يتلصص من ثقب في تفاحة أدم الى عُقَدنا المعلقة في نهدي حواء .

الحماقات ،

الدروب الملتوية

، الانكسارات

طبائع السعادة المتهورة

نزوات الجسد خارج تغطية الوقت

عناوين لِعُقَدٍ شرهة

صعب أن يدجنها المطر الناعم

ويفتح لها بروقهِ

ولا تتعظ من الجرح المندمل .

من يُصير ألأرض مُسطحة

ويمسح وشمها الممهور على زند السؤال

حتى لا تتزحلق الفكرة وتتحول الى عُقَدٍ ؟