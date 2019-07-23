أول مجموعة شعرية لإيهاب شغيدل

صدرت حديثاً عن دار الرافدين مجموعة شعرية بعنوان «144م2» هي الأولى للشاعر العراقي إيهاب شغيدل، واحتوت 48 نصاً توزعت على 104 صفحات.

إيهاب شغيدل من مواليد بغداد 1992، نشر العدد من النصوص في الصحف والمجلات العراقية والعربية، وترجمت بعض نصوصه إلى الإنكليزية والفارسية.

من أجواء المجموعة:

غابة دارون

-1-

أُحبكِ مثلَ قرد

‏‎يَعرفُ أنَّ أخاهُ

‏‎يموتُ يومياً بالسيارات المفخخة،

‏‎أقولُ قرداً

‏‎ﻷنني مللتُ من الصدفة

‏‎التي جعلتْنا خارجَ القفزِ بينَ الأشجار،

‏‎فكمْ سنكونُ رائعَين

‏‎لو أحببنا بعضنا في غابة

خارجَ هذا (القطَّاع)،

‏‎بالتأكيد سيصنعُ لنا القردةُ الطيبون زفافاً هائلاً..

‏أنا أبكي الآن

وأتخيَّلُ رقصَ أمي في الغابة،

‏‎حتماً ستكونُ بثيابٍ سود..

‏‎ماذا تخسرُ الطبيعةُ

‏‎لو لمْ تفرقْنا عن أخوتِنا الأسلاف؟!

‏‎كمْ هو رديء هذا الانتخاب

‏‎لأنَّه لَمْ يجعلْ البقاءَ للقبلةِ الأفضل.