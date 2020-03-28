نيمار يحارب كورونا بطريقته الخاصة

ريودي جانيرو ـ وكالات:‏

قدم نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لفتة طيبة في البرازيل، لمساعدة الأسر الفقيرة ‏على محاربة فيروس كورونا المستجد‎.‎

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن نيمار انضم إلى حملة تبرعات لمساعدة الأسر التي تعيش ‏بالأحياء الفقيرة في ساو باولو‎.‎وقال نيمار عبر شبكات التواصل الاجتماعي “التضامن يجب أن يكون أكثر ‏عدوى من الفيروس المستجد‎”.‎‏. وأشارت الصحيفة إلى أن مدينة ساو باولو أكثر المناطق في البرازيل ‏تعرضًا لخطر فيروس كورونا، حيث توفي بها 68 شخصًا من إجمالي 92 حالة وفاة في البرازيل ‏بأكملها‎.‎كما ظهر في ساو باولو، 1223 حالة إيجابية من حوالي 3500 مصاب خلال شهر واحد في ‏البرازيل‎.‎

يذكر أن نيمار غادر باريس عائدًا إلى البرازيل، عقب توقف البطولات، بسبب خطر تفشي فيروس ‏كورونا.‏