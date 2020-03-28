موهبة واسط تنظم حملة توعية صحية للوقاية من فايروس كورونا

واسط ـ شعبة الأعلام:‏

نظمت ملاكات قسم رعاية الموهبة الرياضية في واسط التابع لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة ‏الشباب والرياضة، بالتعاون مع نادي النعمانية حملة توعية صحية وقائية بتوزيع منشورات تتضمن ‏نصائح وارشادات صحية بهدف نشر الوعي الوقائي للحماية من خطر فايروس كورونا في المدينة، التي ‏تشهد كثافة سكانية وتعد الثانية بعد مركز المحافظة‎.‎

قسم الموهبة الرياضية في واسط قد نفذ في وقت سابق بالتعاون مع فريق (‏‎ ‎لنا بصمة ) التطوعي، حملة ‏تنظيف وتعفير واسعة شملت جميع المنشآت والملاعب والقاعات الرياضية ومراكز الموهبة الرياضية في ‏المحافظة ضمن جهوده المتواصلة في محاربة انتشار فايروس كورونا.‏