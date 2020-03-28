موهبة واسط تنظم حملة توعية صحية للوقاية من فايروس كورونا

واسط ـ شعبة الأعلام:
نظمت ملاكات قسم رعاية الموهبة الرياضية في واسط التابع لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع نادي النعمانية حملة توعية صحية وقائية بتوزيع منشورات تتضمن نصائح وارشادات صحية بهدف نشر الوعي الوقائي للحماية من خطر فايروس كورونا في المدينة، التي تشهد كثافة سكانية وتعد الثانية بعد مركز المحافظة.
قسم الموهبة الرياضية في واسط قد نفذ في وقت سابق بالتعاون مع فريق ( لنا بصمة ) التطوعي، حملة تنظيف وتعفير واسعة شملت جميع المنشآت والملاعب والقاعات الرياضية ومراكز الموهبة الرياضية في المحافظة ضمن جهوده المتواصلة في محاربة انتشار فايروس كورونا.