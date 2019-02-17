بسام رؤوف: نعمل وفق برنامج مثالي في إعداد الموهوبين

المركز الوطني لكرة القدم رافداً لفرق الفئات العمرية

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد مديرالمركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بكرة القدم، بسام رؤوف، ان فريقه يستعد للمشاركة في حفل افتتاح ملعب الراحل علي كاظم الذي شيدته دائرة التربية البدنية في وزارة الشباب والرياضة مجاور ملعب الراحل علي حسين شهاب، مضيفا ان الملعب سيكون نقلة مهمة في توسيع البنى التحتية الحديثة.

وذكر ان هنالك استعراضاً كبيراً سيكون بالمناسبة ستشارك فيه فرق المركز الوطني لكرة القدم في الايام القليلة المقبلة، وسيتم تهيئة اللاعبين للمناسبة من اجل المشاركة في انجاحها، حيث المناسبة عزيزة على الرياضيين الا وهي افتتاح ملعب جديد بكرة القدم يحمل اسم الهداف البارع الراحل علي كاظم.

جهود كبيرة

وقال ان الملاكات التدريبية تحرص على تادية مهماتها بالشكل المطلوب وتبذل الجهود الكبيرة في اعداد اللاعبين الموهوبين بكرة القدم، حيث يتم اعتماد معايير مثالية في البرنامج الاعدادي الذي تسير عليه الملاكات التدريبية بمتابعة ميدانية للجان الاشراف العاملة في المركز الوطني، مما يسهم في تعزيز العمل وقطع اشواط متقدمة في مسيرة الاعداد والاشراف على اللاعبين الواعدين.

وبين ان فرق المركز الوطني الكروية عملت في عطلة نصف السنة الدراسية على تنفيذ برنامجا خاصا تضمن تكثيف الوحدات التدريبية ومدة وقتها واجراء مباريات تجريبية امام فرق الاكاديميات واقامة مهرجان بالتعاون مع اكاديمية اسبانيول الكروية، حيث اسهمت المباريات والمهرجان في تعزيز الجانب الفني للاعبين ورفع الامكانات للموهوبين الصغار الذين يتطلعون إلى اثبات جدارتهم في اللعب، كما ان هذه المهرجانات والمباريات التجريبية تسهم في اطلاع المدربين على ما تحقق للاعبيهم في الملعب ومدى تطبيق المنهاج التدريبي الذي تم اعداده لتهيئة الجيل الجديد.

رافد للأندية

واوضح ان المركز الوطني للموهبة الرياضية يعد رافدا لفرق الاندية التي تشترك في منافسات الفئات العمرية، حيث تم رفد اندية الزوراء والجوية والطلبة والشرطة والكرخ وامانة بغداد بنحو 40 لاعباً، وهؤلاء اللاعبين يشاركون في تمثيل الأندية بالمباريات ثم يعودون للمركز الوطني بعد انتهاء المنافسات، اضافة إلى فرق المحافظات التي تعتمد بدرجة كبيرة على لاعبي فروع المركز الوطني ضمن استحقاقاتها في بطولات المحافظات للفئات العمرية، حيث قدمت المواهب العطاء الفني المتميز في المباريات واكدت جدارتها في تقديم مستويات فنية جيدة جدا تؤكد ان العمل صحيح ويمضي بطريقة مثالية في المركز الوطني.

مهرجانات في العطلة الصيفية

واشار رؤوف: إلى إدارة المركز قدمت برنامجا موسعا يشمل اقامة انشطة ومعسكرات ومشاركات في العام الحالي، مبينا الاعتذار عن تلبية دعوة المشاركة في مهرجان للاكاديميات انطلق مؤخرا في مصر، فضلا عن اعتذاره عن تلبية دعوة كويتية للفئات العمرية اواخر شهر شباط الجاري وذلك لعدم تفرغ اللاعبين نتيجة ارتباطاتهم الدراسية، مشيرا إلى طموحه ان تشارك فرق المركز ضمن مهرجانات تقام في العطلة الصيفية حيث يكون اللاعبين الموهوبين متفرغين كليا لكرة القدم.

دعوات خارجية

وذكر ان دعوات عدة تصل إلى اللمركز للمشاركة في بطولات تقام في الدانمارك وإسبانيا وشمال أفريقيا وسيتم دراستها والموافقة على الدعوات التي يتم فيها مراعاة الجانب المالي واشراك اكثر من فريق في المنافسات لكسب الفائدة الكبيرة، سيما ان المركز الوطني سبق ان اشترك في بطولات اقيمت في الدانمارك وجمهورية مصر العربية تمكن فيها الموهوبين من حصد اللقب بجدارة بعد تقديم الاداء الفني المشرف والانضباط التكتيكي في المباريات التي واجه فيها لاعبينا منافسيهم من اوروبا والعرب.