احمد عباس : نسعى إلى نقل مباراة الوطني امام هونغ كونغ

العراق يستقر في التصنيف 70 عالميا

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد مدير شؤون الاتحاد المركزي لكرة القدم، احمد عباس، ان مهمة نقل مباراة العراق امام هونغ كونغ في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ستتصدر اولوياتنا خلال المرحلة المقبلة.

وكلف الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» احمد عباس، الاربعاء، لإدارة شؤون اتحاد الكرة حتى يتم انتخاب هيئة مؤقتة لقيادة الكرة العراقية خلال الفترة المقبلة.. وقال عباس ، إن «الاتحاد الدولي لكرة القدم، كلفني بإدارة شؤون اتحاد الكرة بعدما أرسلت السيرة الذاتية الخاصة بي بطلب من المعنيين بشؤون الكرة العراقية».

وأوضح بالقول، «خلال الأيام المقبلة سأباشر عملي في اتحاد الكرة وسنكمل كل الأمور التي تخص المنتخب الوطني ومنتخبات الفئات العمرية ومنتخب الصالات، رفقة من معي من أعضاء والذين سيتم اختيارهم من قبل فيفا ايضاً، حيث سيتم ارسال وفد من فيفا بهذا الصدد».

وأضاف ان «ملاعب هونغ كونغ ستكون من ضمن الاراضي التي يمنع الاتحاد الدولي إقامة المباريات عليها بسبب انتشار فايروس كورونا، بالتالي سنخاطب فيفا من اجل نقل مباراتنا امام هونغ كونغ الى ملعب اخر لإبعاد خطر الوباء عن لاعبينا وهذا الامر سيتصدر اولوياتنا».

وفي سياق اخر، اعلن مدير شؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم، احمد عباس، اعتذاره عن الظهور الى وسائل الاعلام خلال المرحلة المقبلة.. وكلف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قد كلف عباس رسمياً بمهام إدارة شؤون اتحاد الكرة خلال المرحلة المقبلة.

وذكر بيان عن الاتحاد العراقي لكرة القدم ان «احمد عباس المكلف بإدارة شؤون الاتحاد العراقي من قبل فيفا، عبر عن حبه وتقديره واحترامه لجميع وسائل الاعلام واهتمامها الكبير بعمل الاتحاد ولكنه يقدم اعتذاره للظهور في وسائل الاعلام خلال هذه الفترة».

وأضاف ان «عباس يتعهد بان يكون العمل المكلف به شفافا وواضحا للجميع كمادة اعلامية من خلال تقرير اسبوعي تتوضح فيه جميع خطوات العمل المتخذة».

وأكمل البيان ان «عباس سيكون ممتنا وملبياً لجميع الدعوات لبرامج القنوات الرياضية في المرحلة القريبة القادمة عندما تكتمل لديه الصورة الواضحة التي تلبي تساؤلات الوسط الرياضي، شاكراً بذات الوقت اهتمام تلك القنوات بأخبار الاتحاد العراقي لكرة القدم».

من جانب اخر، حافظ المنتخب العراقي على مركزه في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الصادر الخميس.. واحتل المنتخب المركز الـ70 برصيد 1344 نقطة، وهو ذات المركز الذي احتله في التصنيف السابق والذي صدر 19 كانون الأول من العام الماضي.

وجاء منتخب أسود الرافدين في المركز السابع على مستوى منتخبات آسيا، بعد اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا، قطر، السعودية.. واحتل العراق المركز السابع أيضاً على مستوى المنتخبات العربية بعد كل من: تونس، الجزائر، المغرب، مصر، قطر، السعودية.