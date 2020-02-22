تجارة الحبوب: استعدادات لاستقبال الموسم التسويقي لمحصول الحنطة للعام الحالي 2020

مواقعها في الانبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك مستمرة بتسلم الرز

بغداد _ الصباح الجديد :

اعلنت وزارة التجارة عن قيام فروع ومواقع الشركة العامة لتجارة الحبوب بالمباشرة باهم الاستعدادات لاستقبال الموسم التسويقي لمحصول الحنطة المحلية لعام 2020.

واوضح مدير عام الشركة حسنين مهدي علوان بانه تم دراسة وتحديد اهم المحاور التي يجب الشروع بها ضمن منهاج عمل كل موقع ليكون باكورة الاستعدادات للموسم التسويقي المتوقع بدئه في منتصف شهر نيسان المقبل.

مضيفا بانه تم كذلك تحديد اهم الاحتياجات ودراسة المقترحات التي تعزز النجاح المتحقق خلال الموسم الماضي . وشدد المدير العام على ضرورة الاستعداد المبكر من خلال تحديد اهم الاحتياجات وتحديد الحاجة للطاقات الخزنية والبحث عن البدائل حيث تم توجيه الاقسام ذات العلاقة (التسويق والمخازن والهندسي ) بالتعاون مع المواقع والإسراع في توفير احتياجاتها وتذليل جميع المعوقات فضلا عن التنسيق مع المحافظات ودوائر الوزارة بما يخص تهيئة الطاقات الخزنية المناسبة والتي تستوعب حجم الكميات المتوقع انتاجها هذا العام .

واوضح المدير العام للشركة ان ادارات فروع كربلاء والديوانية سبق ان عقدت اجتماعات مع وحدات المواقع لعرض المقترحات والرؤى التي من شانها ان تدعم اسباب النجاح في الموسم التسويقي.

من جانبها اعلنت وزارة التجارة عن مواصلة مواقع الشركة العامة لتجارة الحبوب في الانبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وبغداد تسلم الرز المستورد والوارد عبر ميناء ام قصر من حمولة الباخرة (UNITY) والمخصص للبطاقة التموينية .

وقال مدير عام الشركة حسنين مهدي علوان ان الكميات توزعت على وفق ضوابط قسم التسويق حيث بلغت الكمية المتسلمة في فرع الانبار ( ٦١٣) طنا رز فيتنامي ، فيما استقبلت مخازن كسرة وعطش كمية (٣٦٠ ) طنا رز فيتنامي محولة من صومعة العطيفية.

واضاف المدير العام ان مخازن الرز في صومعة تكريت التابعة لفرع صلاح الدين تسلمت كمية ( ١٨٠ ) طنا رز فيتنامي وفي كركوك بلغت الكميات المتسلمة (72) طنا فضلا عن تسلم سايلو الدورة كمية اكثر من (274) طنا رز فيتنامي فيما تجاوزت الكميات المتسلمة في سايلو الطوز (443) طنا رز فيتنامي.

ولفت المدير العام الى ان صومعة الرصافة باشرت كذلك بتجهيز وكلاء الغذائية بالرز المحلي الياسمين وذلك ضمن الحصة الثانية وبكمية تجاوزت(66) طنا الى جانب تسلم كمية اكثر من (22 ) طنا رز ياسمين واردة من مجرشة ابو صخير الحكومية . من جانب اخر اشار علوان الى قيام سايلو كركوك بتجهيز المطاحن الاهلية والحكومية في المحافظة بخلطات الحنطة المخصصة لدعم البطاقة التموينية حيث تجاوزت الكميات المجهزة (١٦٢) طنا فضلا عن قيام مجمع الرياض المخزني بتجهيز كمية اكثر من (628) حنطة مخلوطة. كما أعلنت وزارة التجارة عن مناقشة إعداد الموازنة التخطيطية لشركات الوزارة للعام الحالي بإسلوب منهجي وتحليلي وتقويمي مع الأخذ بنظر الأعتبار مراجعة الموازنات السابقة لتجاوز الأخطاء والثغرات.

وقال وكيل الوزارة للشؤون الأدارية وليد حبيب الموسوي خلال ترؤسه الأجتماع بحضور وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية غسان فرحان حميد ومديري شركتي تجارة المواد الغذائية والمعارض والعراقية وممثلي شركات الوزارة وأقسامها المالية والميزانيات . واشار الموسوي بانه تم خلال الاجتماع كذلك مناقشة المواضيع التي تتعلق بالرواتب والمصروفات والنفقات وبما يخص الزيادات الحاصلة في حساب المستلزمات الخدمية والسلعية ، مؤكدا على ضرورة سعى الشركات لتعظيم مواردها من خلال ادخال نشاطات جديدة تحد من التضخم وتجنب الترهل الوظيفي فضلا عن رفع المستوى الانتاجي للموظف والذي يحول الشركات الخاسرة الى الرابحة . ولفت المدير العام الى أهمية قيام الشركات الأخذ بنظر الأعتبار الملاحظات المؤشرة من قبل ديوان الرقابة المالية المتعلقة بالنفقات والأيرادات لتلك الشركات فضلاً عن الأنتهاء من وضع الخطط وبسرعة خصوصاً شركات الغذاء لأنها تتعلق بقوت المواطن ، داعيا الجهات ذات العلاقة بتدقيق تلك الجداول بشكل مفصل لجميع الشركات والأجابة على الأستفسارات التي تخللتها أستعراض ومناقشة الموازنات المذكورة وأستكمالها لغرض رفعها إلى وزارة المالية للمصادقة عليها .