اتحاد الجودو يطلق اسم المرحوم فيصل داود على بطولته

بغداد ـ الصباح الجديد:

أطلق الاتحاد العراقي المركزي للجودو اسم المرحوم فيصل داود على بطولة أندية العراق . المقرر اقامتها في أربيل للمدة من 12 لغاية 14 اذار المقبل.

وقال رئيس الاتحاد المركزي للعبة الدكتور عدي الربيعي . ان تسمية البطولة باسم الاب الروحي ٫ صانع الابطال و مربي الاجيال المرحوم فيصل داود هو عرفانا من أبناء اللعبة بأحد مؤسسيها ممن نذروا عمرهم لخدمة لاعبيها وأبطالها.

ولفت الربيعي الى ان هذه البطولة ستختلف عن بقية البطولات كون اسمها اقترن بمن وقف طويلا على بساطها وتخرج على يده العشرات من اللاعبين ليكونوا ابطالا مثلوا العراق في المحافل الدولية خير تمثيل.

ن جانبه، أكد أمين عام الاتحاد فراس حمزة ، ان عملية تحكيم نزالات البطولة ستشهد تطبيق جميع فقرات القانون الدولي ، مبينا ان ثمانية أوزان ستشارك في البطولة على النحو التالي – 55 كغم ، – 60 كغم ، – 66 كغم ، – 73 كغم ، – 81 كغم ، – 90 كغم ، – 100 كغم ، + 100 كغم .