شؤون الاقاليم والمحافظات تتفقد ملعب الشهداء

إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات:

برئاسة معاون المدير العام لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات للشؤون الادارية منير قدوري جاسم وعضوية مدير قسم المنشآت الرياضية بلاسم باقر وعدد من موظفي القسم ، زار وفد الدائرة ملعب الشهداء في الحبيبية الذي يشهد مراحل الانجاز الاخيرة ، للاطلاع على واقع العمل هناك و الاحتياجات المطلوبة لتسريع وتائر الانجاز، والتقى الوفد مدير الملعب صالح المالكي و عدد من ملاكاته الادارية والفنية ، وتجول الوفد الزائر في ساحة الملعب واروقته الداخلية ومرافقه .

المعاون الاداري لشؤون الاقاليم اكد خلال الزيارة على توجيهات المدير العام للدائرة طالب جابر مسلم ، التي تشدد على تقديم تقرير شامل ومفصل بخصوص الاحتياجات اللازمة للملعب ومفاتحة الجهات ذات العلاقة لغرض اكمال جميع النواقص التي يتطلبها افتتاح هذا الصرح الرياضي الكبير ، الذي يتسع لأكثر من 30 الف متفرج، وسيكون أول ملعب في الشرق الأوسط يعتمد كلياً على الطاقة الشمسية في تشغيل مرافقه كافة.