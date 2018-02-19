(التواء) حديث إصدارات مؤسسة العصامي

صدر حديثا عن مؤسسة ثائر العصامي للطباعة والنشر للروائية العراقية شذى سلمان (إلتواء) والرواية من الحجم الوسط وتقع في 232 صفحة والاخراج الفني والتصميم للاستاذة نهلة نشأت الشمري.

ان الرواية تتحدث عن جنوح سايكلوجية الفرد بعد تعرضها لعملية ضغط مضاعفة ومتكررة تجعلها على غير ما وجدت عليه من حيث الجانب النفسي والذهني، بالرغم من مقاومة الفرد للنجاة بذاته الا ان عطبا ما سيصيبه في الجوهر .

تتحدث الرواية شخصية دكتور سعيد وصراعه الذاتي والنفسي وعالم طفولته المعذب ومارافق طفولته من عذاب نفسي وحرمان للحب والحنان العائلي بعد ان فقد والديه بعد خيانة والدته ومقتلها و شخصية العَم الذي استغله ابشع استغلال جسدي ونفسي و كذلك الحالة النفسية لبطل الرواية وصراعه مع الذات والمجتمع لاثبات شخصيته الحقيقية وما يحاول ان يخفيه عن زوجته من معاناة نفسية من خلال اختلاق شخصية شقيقه الوهمي الذي من خلاله يحاول ان يجد الحلول لجميع مشاكله في المجتمع وكذلك مشاكله النفسية والصحية الان انها تكون سنداً له للتخلص من اضطرابه النفسي، وما يعانيه من ملاحقات بسبب نشاطه الثقافي والانساني من اجل الوطن .

الفصام النفسي في هذه الرواية يلعب الدور الرئيس فيها اذ انه يتعدى الشخصية الواحدة ليصل الى ثلاثة اشخاص كونوا ذواتهم في داخل شخصية البطل وسيطروا عليه رغم المقاومة وهذا نتيجة كل التواء عانى منه طوال حياته .