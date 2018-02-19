أبرز مسرحي عربي في مهرجان قرطاج الدولي في تونس 2017

الدكتور صلاح القصب في ضيافة الملتقى الإذاعي والتلفزيوني

حذام يوسف

بحضور عدد كبير من الادباء والمثقفين والمسرحيين/ ضيّف الملتقى الإذاعي والتلفزيوني في الاتحاد العام للأدباء والكتاب، الدكتور المسرحي صلاح القصب، لمناسبة تتويجه كأبرز مسرحي عربي في مهرجان قرطاج الدولي في تونس 2017.

أدار الجلسة الدكتور صالح الصحن رئيس الملتقى مستعرضا مراحل من سيرته الفنية والثقافية:» درس الاخراج المسرحي في ألمانيا، وعين عضوا في العديد من لجان التحكيم في مهرجانات مسرحية عربية معروفة، أبرزها مهرجان قرطاج الدولي في تونس، ومهرجان القاهرة للمسرح، نال العديد من الجوائز وشهادات التقدير في الداخل والخارج، من بينها جائزة الدولة في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، وقلادة إبداع من وزارة الثقافة التونسية، وميدالية إبداع في رومانيا، أخرج القصب أكثر من 20 عملا مسرحيا، بينها للكاتب الانكليزي المعروف وليم شكسبير، مثل «الملك لير» و»عطيل» و»العاصفة» و»هاملت»، كما انه أخرج مسرحيتي «الخال فانيا» و»الشقيقات الثلاث» للكاتب الروسي المعروف انطون تشيخوف، إضافة الى إنجازه العديد من الدراسات والبحوث المسرحية».

بعدها تحدث القصب عن فوزه بلقب أبرز مسرحي في الوطن العربي، خلال الدورة الأخيرة لمهرجان قرطاج الدولي، مبينا انه يعتبر هذا التكريم بمثابة تتويج للثقافة العراقية والمسرح العراقي والفكر التقدمي، متحدثا عن تجربته في المسرح، معرجا على عمله مع رموز عراقية كبيرة في المسرح منهم الفنان خليل شوقي، يوسف العاني، طه سالم وقاسم محمد :» كانت علاقتي جميلة مع عدد من الشعراء الكبار مثل الجواهري والسياب وبلند الحيدري، وهذا الأمر شكل تراكما ثقافيا وفكريا في مخيلته المسرحية..».

تخللت الجسلة الاحتفائية عدد من المداخلات من قبل الحضور، ركزت على تجربة الضيف الغنية ثقافيا ومسرحيا، وفي الختام قدم الباحث ناجح المعموري لوح الجواهري إلى المخرج المسرحي د. صلاح القصب، وقدم له الرفيق مفيد الجزائري باقة ورد باسم الحزب الشيوعي العراقي، فيما قلده نقيب الفنانين العراقيين صباح المندلاوي قلادة إبداع باسم النقابة.