ملتقى الخميس الإبداعي يحتفي بالفنان جعفر الخفاف

حذام يوسف

بحضور عدد كبير من الفنانين والمثقفين، وضمن نشاطه الأسبوعي، ضيف ملتقى الخميس الإبداعي في اتحاد الأدباء يوم الخميس 2019 وعلى قاعة الجواهري في الاتحاد، الفنان جعفر الخفاف، للحديث عن تجربته الإبداعية في الموسيقى والغناء.

أدار الجلسة الناقد جواد الزيدي، مرحبا بالحضور والضيف مستعرضا بعض من مسيرته الفنية والابداعية:» ملحن ومؤلف موسيقي من محافظة النجف. له أثره الواضح في مسيرة الأغنية العراقية الحديثة، فلقد غنى له عدد كبير من المطربين العراقيين والعرب أمثال محمد قنديل – سوزان عطية – مالك ماضي – مصطفى شعشاعة – رباب – أحمد رامي – بشارة الربضي – عامر محمد – منى حداد – جهاد سركيس – نهاوند – سميرة العسلي – سهير عودة وآخرين».

والمعروف عن هذا الموسيقار أنه أسرع من يكتب النوتة الموسيقية بعد العمالقة روحي الخماش، جميل سليم وجميل بشير. لحانه وموسيقاه التي وضعها للكثير من المسرحيات التي أخرجها مخرجون عراقيون مثل: -موسيقاه التصويرية وألحانه التي قدمها للسينما والتلفزيون والإذاعة، نال العدد من الجوائز والشهادات التقديرية: -عام 1975 حصل على الجائزة الأولى عن أغنية «حمامة السلام» في مهرجان الأغنية السياسية الأول في بغداد، عام 1976 حصل على الجائزة الأولى عن أغنية «اسمك عربي» بصوت الفنان قحطان العطار في بغداد، عام 1989 حصل على الجائزة الأولى عن أغنية (آن الأوان) التي غناها الراحل رياض أحمد.

عام 1994 فازت أغنية «الشمس شمسي» من ألحانه وغنائه بالمركز الأول باستفتاء الأغاني في تلفزيون بغداد.

ومن الجدير بالذكر أن أغنية مرة ومرة التي غناها الفنان الراحل رياض أحمد اعتبرت في استفتاء شعبي من أجمل أغاني القرن العشرين والأغنية موجودة بأصوات 14 مطرب ومطربة عراقيون.