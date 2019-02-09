  • السبت , 9 فبراير 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • معرض بغداد الدولي للكتاب حضور واسع ومتنوع من مختلف الاعمار

معرض بغداد الدولي للكتاب حضور واسع ومتنوع من مختلف الاعمار

ثقافة
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حذام يوسف طاهر

بمشاركة عربية وأجنبية واسعة من ثلاثة وعشرين دولة وما يقارب (650) دار نشر وأكثر من مليوني عنوان، انطلقت فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب لعام 2019، يوم الخميس السابع من شباط، في بغداد، ويستمر للفترة من 7 الى 18 شباط ويفتح ابوابه يوميا من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية التاسعة مساء .
شارك في المعرض عدد من الادباء والكتاب العرب والأجانب والعراقيين، الذين سيتوافدون الى بغداد، للمشاركة في امسيات ثقافية ونقدية وشعرية، وتوقيع كتب بالإضافة الى جلسات لعدد من الضيوف الذين اعلن عن حضورهم ومنهم الإعلامي اللبناني جورج قرداحي والشاعر والإعلامي اللبناني زاهي وهبي والروائي والشاعر البرتغالي أفونسو كروش والروائي والأديب العربي ابراهيم نصر الله الحائز على جائزة البوكر عام ٢٠١٨.
وقد أطلق وزير الثقافة والسياحة والاثار، عبد الامير الحمداني، اسم الروائي «علاء مشذوب»، على دورة معرض بغداد الدولي الـ 46 للكتاب، وقال في كلمة خلال افتتاح فعاليات المعرض:»تكريماً لروح الروائي الراحل، علاء مشذوب، فأنه سيتم أطلاق أسم الأخير على دورة معرض بغداد الدولي للكتاب في دورته الـ46».
وكان مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية أطلقوا الرصاص على مشذوب بالقرب من منزله في كربلاء فأردوه قتيلا، ولم تتضح بعد الدوافع وراء الحادث كما لم تعلن أية جهة أو جماعة مسؤوليتها، ومشذوب من مواليد 24 يوليو/ تموز 1968. تخرج في كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد ثم حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه.
الجدير بالذكر ان معرض بغداد الدولي للكتاب، ضم مختلف العناوين بكافة الاختصاصات، إضافة الى الديكورات واللمسات الجديدة الواضحة في باحة المعرض، والتي نالت اعجاب واستحسان الحضور.

نبذة عن

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نشرت الشاعرة والإعلامية حذام يوسف طاهر العديد من القصائد والمقالات في الصحف العراقية والعربية. صدرت لها مجموعتين شعريتين.. لك مبتدأ الحروف، والحب وأشياؤه الأخرى عن دار سطور للنشر والتوزيع. بالإضافة إلى مجموعة مشتركة مع عدد من الأديبات عن إصدارات اتحاد الأدباء والكتاب في العراق. حصلت على العديد من الدروع والشهادات التقديرية من جمعية الثقافة للجميع، مؤسسة النور الثقافية، نقابة الصحفيين العراقيين ومنتدى نازك الملائكة في إتحاد الأدباء. أعدت وقدمت العديد من البرامج الثقافية والسياسية في إذاعة شهرزاد، ديموزي، والمدى منها برنامج على رصيف الوطن. وتعمل الآن كمحررة صحفية في جريدة الصباح الجديد.

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