الجوية يلاقي المالكية اليوم.. والزوراء يفوز على المنامة آسيويا

لبنان تعتذر رسميا عن مواجهة منتخبنا وديا

بغداد ـ الصباح الجديد:

يغيب نجم القوة الجوية بسبب الإصابة، عن مباراة الفريق المرتقبة أمام المالكية البحريني، على ملعب كربلاء الدولي، في الساعة 6 من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات كأس الاتحاد الآسيوي للمجموعة الاولى، منطقة غربي آسيا، بقيادة طاقم سوري يتألف من علي محمد احمد ومسعود جميل طفيليه واحمد داود المالود.

ويتعلق الأمر بصالح سدير، الذي أُصيب بتمزق بسيط في العضلة الخلفية، ويحتاج لراحة مدتها 4 أيام، على أقل تقدير، قبل العودة للتدريبات.. في حين شهدت القائمة، التحاق علي بهجت بالفريق، بعد شفائه من الإصابة.

ووصل وفد القوة الجوية، الاحد إلى كربلاء، لخوض المباراة المؤجلة لحساب المجموعة الأولى، التي تضم كذلك الجزيرة الأردني والسويق العماني.

وضمت قائمة الفريق 22 لاعبا، وهم: «فهد طالب، وأمجد رحيم، وحيدر رعد، وأحمد عبد الرضا، وسامح سعيد، والكرواتي سباستيان، وسامال سعيد، ومصطفى محمد معن، وشهاب رزاق، والسوري زاهر ميداني، والكرواتي سنن مموفيتش، وكرار علي بري، وفهد كريم، وعلي بهجت، ومصطفى حسين، وهمام طارق، وأحمد إياد، وأحمد عبد الأمير، وعلي يوسف، وأمجد راضي، وحمادي أحمد، وعماد محسن».

وفاز الزوراء امس على المنامة البحريني بهدفين لهدف لحساب المجموعة الثالثة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة غربي آسيا وهي مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة، وبذلك يرفع الزوراء رصيده إلى 9 نقاط متخلفا بفارق الاهداف عن العهد اللبناني المتصدر ويملك الجيش السوري 6 نقاط ثالثا ويقف المنامة البحريني رابع المجموعة وله نقطة واحدة.

إلى ذلك، قدم الاتحاد الليناني لكرة القدم اعتذارا رسميا لاتحاد الكرة عن عدم اجراء مباراة ودية دولية تجمع المتتخبين الشقيقين في كربلاء يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري .. وقال امين سر الاتحاد الدكتور صباح رضا ان الاتحاد اللبناني قدم اعتذار رسميا عن عدم موافقته لاجراء مباراة ودية دولية تجمع المنتخبين العراقي واللبناني .

واضاف ان الاتحاد اللبناني برر عدم موافقته على اجراء المباراة بسبب ارتباط اللاعبين بنهائي كاس لبنان.

إلى ذلك، أعلن أمين عام اتحاد الكرة الفلسطيني، عمر أبو حاشية، أن اتحاد الكرة الفلسطيني أنجز الترتيبات المتعلقة بخوض مباراتي العراق والكويت الوديتين في البصرة، يومي 7 و11 آيار المقبل، ضمن تحضيرات المنتخب لخوض نهائيات كأس آسيا المقبلة في الإمارات 2019.

وقال أبو حاشية، في تصريحات صحفية، إنه تم الاتفاق مع الاتحادين العراقي والكويتي على موعد المباراتين الوديتين.

وأوضح أن المنتخب الفلسطيني سيغادر أرض الوطن باتجاه العراق في الرابع من الشهر المقبل، ومن هناك ستتوجه بعثة المنتخب صوب البصرة، التي تستضيف اللقاء الدولي يوم 7 آيار المقبل، ومن مدينة البصرة ستغادر البعثة باتجاه الكويت، في اليوم التالي، وعلى الأغلب ستكون الرحلة باتجاه الكويت براً نظراً لقرب المسافة بين البلدين.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن عن تصنيف المنتخبات الوطنية، المشاركة في النهائيات، حيث وضع المنتخب الفلسطيني في التصنيف الثالث بين المنتخبات الـ 24.