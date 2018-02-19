أسهم المصارف تقود مؤشر الأوراق المالية للارتفاع

بغداد ـ الصباح الجديد:

أنهى المؤشر العام لبورصة العراق، تداولات أمس الاثنين، مرتفعا بنسبة 0.2%، إلى مستوى 638.45 نقطة، رابحاً 1.27 نقطة، مقارنة بمستوى إغلاق يوم الأحد.

ودعم أداء المؤشر، ارتفاع 13 سهماً، تقدمها المصرف الأهلي بـ3.64%، تلاه مصرف الموصل بـ3.33%، بعد إعلانه عن ارتفاع أرباحه في 2017، وارتفع فنادق المنصور3.16 %، ومصرف الخليج التجاري بـ2.94%.

في المقابل، تراجعت 9 أسهم، تصدرها آسياسيل بـ9.91%، والخليج للتأمين بـ5.08%، والمعدنية والدراجات بـ4.76%، وفندق فلسطين 2.94%.

وتراجع حجم التداولات أمس إلى 1.02 مليار سهم، في مقابل 1.95 مليار سهم، كما انخفضت السيولة إلى 1.41 مليار دينار، مقابل 1.8 مليار دينار بالجلسة السابقة.

وتصدر سهم مصرف بغداد التداولات حجماً للجلسة الثانية على التوالي، بتداول 399.72 مليون سهم، بينما تقدم بغداد للمشروبات الغازية قائمة السيولة بـ362.01 مليون دينار.

وبلغ عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين الأجانب 284.21 مليون سهم، بقيمة 636.13 مليون دينار، من خلال تنفيذ 99 صفقة على أسهم 7 شركات.

في حين بلغت عدد الأسهم المبيعة من المستثمرين الأجانب 87.51 مليون سهم، بقيمة 128.44 مليون دينار، من خلال تنفيذ 9 صفقات على أسهم شركتين.