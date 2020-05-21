وزير الشباب والرياضة يلتقي وفد نادي الشرطة

ملتقى البصرة يأمل احداث نقلة نوعية

إعلام الشباب والرياضة

التقى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في مكتبه، وفد نادي الشرطة الرياضي برئاسة الدكتور عبد الوهاب الطائي الذي قدم التهنئة بالمنصب، ومباركة ثقة الجماهير الرياضية بالسيد الوزير ودوره في احداث نقلات نوعية للرياضة العراقية.

وناقش الوفد اليات الدوري الممتاز بكرة القدم وكيفية تعجيل عملية الانطلاق الجديدة وتجاوز ازمة جائحة فايروس كورونا المستجد باسرع وقت، كما وتطرق الوفد لاحدث ما وصلت اليه اجراءات المدينة الرياضية لنادي الشرطة، والمصاعب التي تواجهها بهذا الاطار والاموال المرصودة لانجازها وتأمين مستحقات الشركة المنفذة .

وشدد السيد الوزير على ان الوزارة تقف مع أي جهد يسند انديتنا من دون استثناء مؤكدا ان لنادي الشرطة تاريخ كبير مشرف للرياضة العراقية، واقترح درجال على الاندية ان تبكر في التحضير للدوري الكروي عبر المحافظة على اللياقة البدنية للاعبين.

إلى ذلك، اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ان المرحلة المقبلة ستشهدا عملا مشتركا بين الوزارة واللجنة الاولمبية بهدف دفع عجلة الرياضة العراقية الى الامام.

وبين «درجال» خلال لقائه رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عباس عليوي ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الرياضة اياد بنيان، مع رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد

حمودي ونائب رئيس اللجنة الاولمبية فلاح حسن، ان الاجتماع كان مثمرا وتم خلاله استعراض مسيرة المرحلة الماضية والعلاقة التي تجمع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية كمؤسستين معنيتين بالرياضة العراقية ورياضة الانجاز، ووجوب تجاوز الخلافات التي تؤثر على العمل المؤسسي والرياضي.

واضاف السيد الوزير، انه تم خلال اللقاء الذي استمر لـ ساعات عدة بحث العديد من الملفات التي تخص العمل الرياضي، والاتفاق على ضرورة تغليب المصلحة العامة وصولا الى تذليل العقبات وتوفير المناخات الايجابية التي تخدم رياضتنا ورياضيينا وتمنحهم مساحة للتركيز على عملهم ورفع اسم العراق عاليا في المحافل الخارجية.

وتطرق درجال، الى موضوعات شتى كانت حاضرة في مفكرة الحضور، ووضع الحلول الناجعة التي تعيد الرياضة العراقية الى سابق عهدها، وانهاء حالة الخلافات التي أكلت من جرف رياضة الانجاز.

من جانب اخر، اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ان الشباب هم مستقبل العراق، ويتوجب منحهم المساحة الكافية حتى يقودوا البلد الى مرحلة الرُقيّ.. وبين «درجال» خلال لقائه وفد ملتقى البصرة الرياضي الذي بارك وقدم التهنئة بالمنصب والامل بإحداث نقلة نوعية في الرياضة العراقية، ان الوزارة ستضع جُلّ امكانياتها لـ منح الشباب الفرصة ليتمكنوا من دفع عجلة التقدم في القطاعين الشبابي والرياضي، وسنوفر الارضية المناسبة لكي يشرع شباب البصرة باخذ دوره الريادي في تطوير واقعهم عقب تجارب نتمنى ان يكتب لها النجاح واكتساب الخبرة المطلوبة، وان تكون هناك طاقة ايجابية حاضرة لتغيير الواقع بعيدا عن حالة اليأس والقنوط التي لن تكون حاضرة في قاموس عملنا المستقبلي.

واضاف السيد الوزير، متى ماحضرت الارادة فان القادم افضل، بشرط اختيار الشخوص القادرة على البناء والاصلاح، والبصرة تستحق ان تكون في المقدمة، مشيرا الى ان علم الادارة يعتمد على التكنولوجيا ونحن مسؤولون عن تطوير قدرات الشباب، ولدينا توجه بـ زج مديري ومعاوني الدوائر ورؤساء الاقسام في دورات تطويرية بالتنسيق مع وزارة الخارجية في الاتكتيت واللغة الإنگليزية وغيرها من الدورات التي تعود بالفائدة على شبابنا في قيادة مفاصل الدولة، وسنركز على الفرق التطوعية ونمنحها الدعم والاسناد كونها مفصلا مهما في استثمار الشباب وطاقاتهم.

من جانبهم، اوضح الوفد الزائر ان ملتقى البصرة الرياضي يضم مختلف طبقات المجتمع وهدفه الاصلاح والتغيير، ويطمح لخدمة شباب البصرة في جميع القطاعات، ومع اصلاح المنظومة الرياضية بالكامل لتصبح انموذجا لبقية المؤسسات.