جائزة “الإيسيسكو” تطلق جائزة للأفلام القصيرة لتشجيع الشباب على الإبداع

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إطلاق “جائزة الإيسيسكو للأفلام القصيرة”، ضمن مبادرتها “الثقافة عن بعد”، داخل “بيت الإيسيسكو الرقمي”، الذي أطلقته المنظمة لدعم جهود الدول الأعضاء والمجتمع الدولي كافة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت المنظمة التي يوجد مقرها بالرباط، على موقعها الإلكتروني، أن هذه الجائزة تهدف إلى تحفيز الشباب وتشجيعهم على الإبداع الفني واكتشاف مواهبهم في إنتاج الأفلام التخييلية والتوثيقية القصيرة، ونشر ثقافة السلام، وتشجيع الإنتاج السينمائي.

كما تهدف هذه الجائزة التي سيتم منحها لثلاثة فائزين سيتلقون حسب ترتبيهم على التوالي 8 آلاف دولار أمريكي، و6 آلاف دولار، و4 آلاف دولار، إلى تكوين مكتبة الإيسيسكو الرقمية للأفلام القصيرة، وإلى استشراف ما يمكن تسميته “اقتصاد الحياة” ولأنماط العمل والإبداع والإنتاج ومهن المستقبل.

وحسب المصدر ذاته، يتعين أن تتناول الأفلام المشاركة في المسابقة مجالا من مجالات الدراما، أو التوثيق، أو التراث والفلكلور الشعبي، أو القيم الإنسانية، أو الصحة والبيئة، أو أفلام الأطفال، أو الحياة اليومية في زمن كورونا (كوفيد 19)، أو الكوميديا، مضيفا أنه يمكن أن يكون الفيلم بأصوات طبيعية وموسيقية دون كلام (مثل أفلام الطبيعية والحيوانات)..

وأوضحت المنظمة أنه يشترط في الأعمال المترشحة أن لا تتعدى أربع دقائق في مدة العرض، وأن لا يكون قد سبق الاشتراك بالفيلم في مسابقة أخرى، وعدم المساس بالقيم الإنسانية والدينية والوطنية، وتضمين الفيلم ترجمة بإحدى لغات المنظمة الثلاث (العربية – الإنجليزية – الفرنسية)، وإرسال الترشيحات إلى البريد الإلكتروني.: film@icesco.org وأشارت الإيسيسكو إلى أن اللجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة وجهات الاختصاص في الدول الأعضاء ستتولى المشاركة في الإعلان عن الجائزة، فيما ستشكل (الإيسيسكو) لجنة تحكيم متخصصة لاختيار الأفلام القصيرة الفائزة، على أن يتم تسليم الجوائز للفائزين في حفل تكريمي خاص بمقر المنظمة بالرباط.