تحديات الاكاديميات الخاصة في دول الخليج

نظم مركز كواترو في مركز الشباب بعجمان مؤتمرا للمدربين والاداريين ادار الجلسة الاعلامي احمد سلطان مذيع قناة الشارقة الرياضية وحضر نجوم الكرة السابقين الكابتن محسن مصبح الحارس الدولي المونديالي وسالم جوهر النجم العيناوي والنجم الوصلاوي بدر حارب ومحمد تقي مدرب نادي الحمرية وامير الهاشمي ممثل شركة لافيش للعطور وعبد العزيز عبد الله مدير مركز كواترو ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كوارتو للاكاديميات الخليجية لكرة القدم والذي عبر عن شكره وتقديره وامتنانه لسمو الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان ورئيس مجموعة عجمان القابضة مالكة مركز كواترو الرياضي كما حضر ممثلي الاكاديمية السعودية والكويتية والعراقية والعمانية والبحرينية واتفقوا جميعا على العديد من الوصايا التي من شانها ان تنهض بواقع العمل بالاكاديميات اولها دعم الحكومات والاتحادات المحلية للاكاديميات.

وكذلك ضرورة اخذ دورها الحقيقي الفاعل في تنظيم المشاركات واتاحة الفرصة للاكاديميات في المسابقات التي تعتمدها وتسهيل مهمة انشاء الاكاديميات والحصول على التراخيص وضرورة الحفاظ على حقوق الاكاديمية عند تعاقد الاندية مع لاعبي ومواهب الاكاديميات واكد الكابتن محسن مصبح على الدقة في اختيار المدربين والاداريين للاكاديميات لان نجاح وتفوق الاكاديمية يتوقف على هذين الجانبين كما دعا النجم العيناوي سالم جوهر المدربين والاداريين الى الاجتهاد في العمل والصبر لان الدخول في هذا الميدان يحتاج تضحيات كبيرة والنجم الوصلاوي بدر حارب من خلال عمله بادارة التطوير في مجلس دبي الرياضي تناول العديد من نشاطات المجلس من تنظيم البطولات للاكاديميات والإشراف عليها وتقييمها وتكريمها واحتضان المواهب وتشجيعها.

وفي الختام أعلن أمير الهاشمي ممثل شركة لافيش للعطور بشرة سارة للفرق المشاركة بوجود جائزة نقديه حددها ب50 الف درهم للفرق الفائزة وهدايا اخرى وشكرت ادارة الاكاديميات المسؤولين على هذه البطولة وعلى حسن الضيافة ودقة التنظيم.

نعمت عباس