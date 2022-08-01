29 لاعباً في تدريبات الناشئين استعداداً لكأس العرب

البطولة تضيفها الجزائر ابتداء من 22 الجاري

متابعة ـ الصباح الجديد:

أعلن أحمد كاظم ، المدير الفني لمنتخب العراق للناشئين تحت 17 عاماً ، قائمة الفريق للالتحاق بالتدريبات اليوميّة بداية من أمس، تحضيراً للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي تحتضنها مدينة وهران الجزائريّة في 23 من آب الجاري. وضمت القائمة 26 لاعباً هم: باقر بشير، يوسف إبراهيم سالم، وليد خالد، فهد نعمة، أحمد فلاح ،أحمد جواد، كاميران أحمد ،حسين فاهم ، حسن عامر، أدهم قيس ،أمير جواد، حسن جعفر، أيوب إبراهيم، حسن علي ، علي حسن، باقر ضياء ، دانيال وليد، علي أكبر ، أحمد عبد الرضا، سامي سعيد، باون ستار ، راستي رشاد، يوسف كارون ،حسن خزن، مصطفى تحسين، علي محمد وادي.

وستقام الوحدة التدريبية الأولى في ملعب الراحل علي حسين بالعاصمة بغداد، تحت قيادة المدرب أحمد كاظم الذي استلم المهمة خلفاً للمقال حسن كمال.. يذكر أن قرعة كأس العرب للناشئين ، أوقعت المنتخب العراقي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات المغرب وجزر القمر وموريتانيا.

بدء اختبارات سيدات أربيل

بدأت أمس في محافظةِ أربيل جولةٌ جديدةٌ من اختباراتِ اللاعبات لغرضِ اختيار الأفضل منهن لتمثيلِ المُنتخباتِ الوطنيّة لكرةِ الصالات., وتنطلق الجولةُ الأولى من الاختباراتِ في الساعةِ العاشرة صباحاً، تعقبها جولةٌ ثانية في الساعةِ الخامسة عصراً، وذلك في قاعةِ كلية التربيّة الرياضيّة في جامعةِ أربيل، وتجرى الاختباراتُ بإشرافٍ مباشرٍ من مدربةِ المنتخبِ الوطنيّ لكرةِ الصالات (شاهناز ياري) وطاقمها المُساعد.

مباركة لناشئة الزوراء

باركَ وزيرُ الشَباب والرياضة رئيس الاتحاد المركزي لكرةِ القدم (عدنان درجال) لإدارةِ نادي الزوراء فوزَ فريقها للناشئين بلقبِ الدوريّ المُمتاز للموسم (٢٠٢٢/٢٠٢١) والذي جاءَ بعد جهودٍ سخيةٍ بذلت من قبل إدارةِ النادي والملاكِ التدريبيّ واللاعبين.

وقالَ درجال: إن تحقيقَ اللقبِ عنوانٌ لعملٍ مُنظمٍ وتخطيطٍ مرسومٍ من قبل إدارةِ النادي تمَّ تطبيقهُ بحرصٍ عالٍ من الملاكِ التدريبيّ، ونفذه اللاعبون بمهارةٍ قطفت ثماره بالحصولِ على درعِ الدوري. . وأضافَ: إن النجاحات التي تحققها فرقُ الدوري للفئاتِ العمريّةِ على الصعيدِ المحلي نطمح إلى أن تُستثمرَ في البُطولاتِ الدوليّة.

وأشارَ درجال إلى: إنه يقدمُ التهنئةَ إلى إدارةِ نادي الشُرطة الذي جاءَ فريقها ثانياً في دوري الناشئين، وكذلك إلى فريقِ النجف الذي حلَّ ثالثاً، ونوروز رابعاً والميناء خامساً. واختتمَ رئيس الاتحاد، عدنان درجال، حديثهُ بالقول: بعد إنجازِ لقبِ الدوريّ نتمنى أن تتم الاستفادةُ من تلك الطاقاتِ والمَواهبِ في المُستقبلِ عن طريقِ ترحيلها إلى فئاتٍ أعلى عُمرياً لتكون نواةً لكرتنا والمُنتخباتِ الوطنيّة.