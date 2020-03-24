عروض مسرحية روسية لمشاهد واحد

الصباح الجديد-متابعة:

ابتداء من شهر مارس الجاري، قرر “مسرح وأوبرا بيرم” الروسي تقديم عروضه على الإنترنت، ويسمح لمتفرج واحد فقط بمشاهدة العرض بشكل مباشر في المسرح، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ويهدف المشروع، الذي أطلق عليه اسم “وجها لوجه”، إلى توفير نوع معين من التواصل مع الجمهور في وقت يحد فيه تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد من النزهات والتجمعات والتنقل وفي ظل إجراءات التباعد الاجتماعي.

وقال مدير المسرح، مارات غاتسالوف، في بيان “إننا على استعداد لإقامة الحفلات (المسرحية) لشخص واحد في النهاية.. فمتفرج واحد له نفس قيمة المسرح مكتمل العدد”.

ويقع المسرح، الذي قال إنه سيقبل قريبا طلبات من يريدون حضور العرض بمفردهم، في مدينة بيرم الصناعية، التي تبعد 1100 كيلومتر شرقي العاصمة الروسية موسكو.

وأوضح المسرح أن أحد الفنانين المسرحيين سيختار المتفرج بالقرعة، بعد ان يخضع الشخص الذي يقع عليه الاختيار للكشف الصحي من الأطباء قبل الدخول للتأكد من خلوه من الإصابة بالفيروس.

يشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في روسيا وصل حتى الآن إلى 438 حالة إصابة بكورونا، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الفيروس القاتل، الذي أصاب حتى الآن أكثر من 381 ألف شخص وتسبب بوفاة ما يزيد على 16 ألف شخص حول العالم.