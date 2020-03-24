وفاة أول فنان عالمي جراء إصابته بفيروس كورونا

الصباح الجديد-متابعة:

أعلن في فرنسا يوم امس الثلاثاء عن وفاة عازف الساكسوفون الكاميروني الشهير مانو ديبانغو متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الجديد.

وقال تييري دوروبير، المسؤول عن نشر أعمال الفنان إن الفنان توفي في فرنسا جراء إصابته بمرض كوفيد-19 عن عمر ناهز 86 عاما.

ووفقا لوكالة فرانس برس، أصبح ديبانغو أسطورة “الأفرو-جاز”، أول نجم عالمي يقضي جراء إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وجاء على صفحة الفنان على فيس بوك أن “مراسم الدفن ستتم في إطار عائلي محض وسيقام له تكريم لاحق في أقرب فرصة ممكنة”.

ومانو ديبانغو مؤلف إحدى أشهر الأغاني في مجال موسيقى العالم “سول ماكوسا” في العام 1972.

وكان هذا العمل أغنية ثانوية في أسطوانة مكرسة لنشيد لمنتخب الكاميرون لكرة القدم بمناسبة كأس الأمم الأفريقية، وقد رصدها منسقو الأسطوانات في نيويورك فعرفت نجاحا كبيرا.

وقد اتهم مانو ديبانغو مايكل جاكسون بالسرقة الفنية في أغنية من أسطوانته “ثريلر”، وتوصل الفنانان إلى تسوية مالية.