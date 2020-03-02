علاوي: صمود الشعب والمتظاهرين أجهض املاءات ايران في تشكيل الحكومة

بغداد – الصباح الجديد:

اتهم زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الاثنين (02 آذار 2020)، إيران بالتدخل في تشكيل الحكومة العراقي، مبيناً أن هناك الاخبار عن إملاءات لعلي اكبر ولايتي على شعب العراق الكريم ومجلس النواب العراقي.

وقال مكتب علاوي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه: “قبل اسابيع قليلة، كشفت الاخبار عن إملاءات علي اكبر ولايتي على شعب العراق الكريم ومجلس النواب العراقي تخص شأناً داخلياً يتعلق بتشكيل الحكومة العراقية وما وراء ذلك”.

وأضاف، أنه “هناك إملاءات واجهها واجهضها صمود الشعب العراقي الباسل، والمتظاهرين السلميين، والشهداء الذين سطروا بدمائهم الزكية في سوح المواجهات السلمية رفض العراقيين لأي تدخل من اي جهة خارجية كانت، يدفعهم ايمانهم بالله عز وجل، وحبهم للوطن، ووقف بعض القادة السياسيين العراقيين انتصارا للارادة العراقية وفي مقدمتهم رفيق دربنا، الاخ العزيز مسعود البارزاني”.

وأوضح البيان أنه “لا يفوتني ان اشكر الدول التي وقفت مع العراق وشعبه الكريم وفي مقدمتهم المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الكويت الشقيقتين العزيزتين وبعض الدول الاوربية، والولايات المتحدة التي ادانت الاعتداءات على شعب العراق ووعدت بمعاقبة القتلة”.

وأوضح أنه “لا بد ان نتطلع اليوم لان يشترك الجميع في انزال اقصى انواع العقوبات بحق هؤلاء القتلة، وفق القانون العراقي، وتعويض اهالي الشهداء، ومعالجة الجرحى، وايجاد حل لمشاكل النازحين، وتعويضهم، والعمل على ارجاعهم الى مناطقهم معززين مكرمين، وبناء المدن المدمرة، واطلاق سراح المعتقلين والمختطفين، وإيقاف ملاحقاتهم ، والتعقبات بحقهم واجراء انتخابات مبكرة بموعد مثبت لدى المحكمة الاتحادية والأمم المتحدة في نيويورك وتعديل المفوضية وقانون الانتخابات”.



ودعا علاوي وفقاً للبيان «الجار لان يعمل وفق اساس حسن الجوار مع العراق والدول العربية، وان ينتهج قيم التعايش السلمي،ويبتعد عن التنابز والاستحواذ، وان يعي جيداً ان العراق والدول العربية لايمكن ان يبتلع».

وكان مستشار خامنئي للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، قد توعد في وقت سابق، القوات الأمريكية في العراق، مبيناً أنه سيتم طردها بالقوة إذا لم يخرجوا بأنفسهم.

وقال ولايتي، في كلمة له: «على الأمريكيين أن يدركوا أنهم خارجون من العراق لا محالة، وصل زمن التواجد العسكري الأمريكي في العراق وسوريا إلى نهايته، ومن ثم سيأتي دور طرد الأمريكيين من أفغانستان».

وأضاف أن «إنهاء التواجد العسكري للولايات المتحدة في العراق سيؤدي إلى إنهاء تواجدها في سوريا»، مؤكدا أن «الأمريكيين سيخرجون من هذين البلدين قريبا».

وشدد ولايتي على أن «إيران هي القوة الأولى في المنطقة سواء شاء العدو أم أبى»، مضيفا أن «الخط الممتد من طهران إلى بغداد ودمشق وبيروت وفلسطين هو خط جبهة المقاومة وهذا الخط سيستمر».