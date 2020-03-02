  • الإثنين , 2 مارس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة
    • رياضة
  • ديسر يتوج بالجائزة الكبرى لقفز الحواجز في قطر

ديسر يتوج بالجائزة الكبرى لقفز الحواجز في قطر

رياضة
التعليقات على ديسر يتوج بالجائزة الكبرى لقفز الحواجز في قطر مغلقة
19 views

الدوحة ـ وكالات:
توج الفارس الالمانى دانيال ديسر، بلقب الجائزة الكبرى لقفز الحواجز في ختام بطولة البنك التجارى الدولية للفروسية فى الشقب بالعاصمة القطرية الدوحة.
وتوج الشيخ جوعان بن حمد آل ثانى رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، ديسر، الذي كان ينافس بالجواد «كلير كوين» باللقب.. وحل الفارس النمساوى ماكس كوهنر على الجواد «اليكتريك» في المركز الثاني، بينما جاء الفارس الفرنسى روجر بوست على الجواد «سانجريا».
وأقيم أيضا أكثر من نهائى على مستوى قفز الحواجز والترويض والترويض لذوى الاحتياجات، وكذلك ختام الجولة الثامن لبطولة لونجين هذاب للفروسية.. وحقق الفارس القطري محمد سعيد حيدان لقب المباراة المفتوحة من بطولة «هذاب» والتي أقيمت بمشاركة 51 فارس على ارتفاع 115 – 120 سم بإجمالي جوائز مالية 15 ألف ريال.. وشارك حيدان على الجواد «ميس شيلي» وحقق زمنا قدره 28.26 ثانية بدون أخطاء.. وحل في المركز الثاني الفارس القعقاع عادل نصار على الجواد «دوباي» محققا زمنا قدره 17.27 ثانية بدون أخطاء.وجاءت ثالثة الفارسة سيرين شريف على الجواد «برينوس» محققة زمنا قدره 36.28 ثانية من دون أخطاء.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة