مورانت يقود جريزليز للفوز على ليكرز بالدوري الأميركي للسلة

نيكس يستعيد ذاكرة الانتصارات على حساب بولز

نيويورك ـ وكالات:

سجل جا مورانت 27 نقطة، وعادل أفضل حصيلة في تاريخه التي تبلغ 14 تمريرة حاسمة، ليقود ممفيس جريزليز، لوضع حد لـ5 انتصارات متتالية حققها لوس أنجلوس ليكرز بعد أن هزمه (105-88) بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مساء أول أمس. وأحرز ديلون بروكس 24 نقطة، وأضاف يوناس فالانشيوناس 22 نقطة، واستحوذ على 20 كرة مرتدة لصالح جريزليز الذي انتصر في آخر مواجهاته الأربع ضد ليكرز هذا الموسم.

وهذه ثاني مباراة على التوالي يستحوذ فيها فالانشيوناس على 20 كرة مرتدة.. ويحتل ممفيس، المركز الثامن، وهو آخر المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية في القسم الغربي، متفوقا على نيو أورليانز بليكانز.

وسجل ليبرون جيمس 19 نقطة ومرر 10 كرات حاسمة، واستحوذ على 8 كرات مرتدة مع ليكرز الذي توقفت مسيرة انتصاراته.. وحقق ليكرز، الذي يتصدر القسم الغربي بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، أقل حصيلة نقاط له هذا الموسم.. وهذه أول هزيمة يتعرض لها ليكرز هذا الموسم أمام منافس في القسم الغربي من خارج لوس أنجلوس.

ويبلغ سجل ليكرز حاليا في مبارياته خارج الديار ضد منافسين من الغرب 18 انتصارًا مقابل هزيمتين، وكانت الخسارة الأخرى على يد لوس أنجلوس كليبرز في أول مباراة بالموسم.وأحرز أنطوني ديفيز 15 نقطة، واستحوذ على 9 كرات مرتدة، وأضاف كنتافيوس كولدويل بوب 11 نقطة، وكايل كوزما 10 نقاط لصالح ليكرز.. وغاب دريموند جرين، صانع لعب لوس أنجلوس عن المباراة؛ بسبب الإصابة.

إلى ذلك، أحرز ميتشل روبنسون 23 نقطة وأضاف جوليوس راندل 22 نقطة واستحوذ كل منهما على 10 كرات مرتدة ليحقق الثنائي رقمين مزدوجين ويقود نيويورك نيكس لوضع حد لـ6 هزائم متتالية بالفوز (125-115) على شيكاجو بولز.وافتتح نيويورك سلسلة من 5 مباريات متتالية على أرضه بأول انتصار في ماديسون سكوير جاردن منذ السادس من شباط الماضي، وحقق نيكس 9 انتصارات فقط مقابل 20 هزيمة بملعبه هذا الموسم.

وخسر شيكاجو للمرة العاشرة في آخر 11 مباراة رغم 26 نقطة سجلها زاك لافين، وأنهى بولز شباط الماضي بانتصار وحيد مقابل 8 هزائم.ومرر إلفريد بيتون 10 كرات حاسمة ليساهم في هجوم متوازن لنيكس شهد تسجيل 6 لاعبين 10 نقاط أو أكثر، وأحرز آر.جيه باريت 19 نقطة وتاج جيبسون 17 وكيفن نوكس الثاني 12 وبوبي بورتس 10.

وسجل كوبي وايت 22 نقطة مع بولز الذي أحرز له أيضا تاديوس يانج (15 نقطة) ودانييل جافورد (12).أحرز راسل وستبروك 41 نقطة، وعوض جيمس هاردن، أداءه المخيب للآمال بتسجيل رميتين حرتين قبل 24.3 ثانية على النهاية ليفوز هيوستون روكتس (111-110) على بوسطن سيلتيكس بعد وقت إضافي .. وسجل هاردن 21 نقطة بعدما نجح في 7 فقط من 24 محاولة تصويب، وفقد الكرة 5 مرات، لكن رمياته الحرة منحت هيوستون التقدم.. وعلى الصعيد الدفاعي تصدى روكتس لمحاولة تصويب من جايلن براون ليحقق انتصاره السادس على التوالي.

كان براون، هو صاحب التصويبة الثلاثية التي عادل بها سيلتيكس، النتيجة مع انطلاق صفارة نهاية الزمن الأصلي للمباراة، إذ سيطر على الكرة بعدما أهدر جيسون تاتوم رميتين حرتين قبل 5.1 ثانية على النهاية أثناء تأخر بوسطن بنتيجة (104-101).. واستحوذ وستبروك وهاردن معًا على 12 كرة مرتدة، ومررا 13 كرة حاسمة، بينما حقق روبرت كوفينجتون رقمين مزدوجين (16 نقطة و16 كرة مرتدة) مع روكتس.وسجل تاتوم 32 نقطة، واستحوذ على 13 كرة مرتدة مع سيلتيكس، في حين أضاف براون 22 نقطة.. وأحرز ماركوس سمارت 26 نقطة، واستحوذ دانييل تايس على 15 كرة مرتدة.