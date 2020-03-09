نجوم آمنوا بأن ثروتهم مسؤولية فتبرعوا بها لمؤسسات خيرية

الصباح الجديد – متابعة:

يؤمن العديد من المشاهير بمسؤوليتهم تجاه الثروات التي يمتلكونها، وتجاه مجتمعهم والعالم والكرة الأرضية بنحو عام، لذا فقد تخلى العديد منهم عن ثرواتهم من اجل دعم مشروع معين او مؤسسة خيرية.

من أشهر النجوم الذين تخلوا عن ثروتهم للجمعيات الخيرية النجم جاكي شان الذي قرر التخلي عن نصف ثروته تقريباً وتقدر بـ 350 مليون دولار للجمعيات الخيرية.

لكن جاكي شان ليس الوحيد الذي اتخذ هذا القرار، فهناك أيضاً الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري التي خصصت ثلاثة مليون دولار للإنفاق على كلابها، ومنح بقية ثروتها إلى المؤسسات الخيرية.

تخصيص الأموال للحيوانات ليس بالأمر الغريب فهناك سيمون كايل الذي قرر منح ثروته بالكامل لمؤسسات رعاية الحيوانات الأليفة التي يحبها كثيراً ويقضي معها الكثير من وقته بعيداً عن العمل.

من أبرز نجوم هوليوود الذي قرروا عيش حياة اعتيادية جداً بعيداً عن البذخ وإهدار الأموال الثنائي ميلا كونيس وزوجها آشتون كوتشر اذ قررا التبرع بكامل أموالهما إلى المؤسسات الخيرية بعد وفاتهما، وفي حياتهما تخلوا عن أكثر من نصف ثورتهم ليحيوا حياة بعيدة عن الترف المبالغ به.

وبسبب تخوفها من ان تفسد الأموال اخلاق أولادها يوما ما، قررت ماري أوسموند التبرع بكامل أموالها إلى المؤسسات الخيرية.