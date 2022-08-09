جلال يواصل رحلته مع النوارس وباسل يجدد للشرطة وحميد يختار الجوية

اضواء على حراس المرمى وتنقلاتهم بين أندية الدوري الممتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:

نال مركز حراسة المرمى، حصة من تعاقدات الأندية العراقية في الميركاتو الصيفي المستمر، ونجحت بعض الفرق بكسب صفقات جديدة، وأخرى تمكنت من التجديد لحراسها للذود عن عرينها.. وأعلنت إدارة الزوراء تمديد عقد الحارس جلال حسن الملقب بـ»القط الأبيض»، الذي عاد في آخر المواجهات بعد تماثله من الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم 2022.

ويعد هذا الموسم السادس تواليا لجلال حسن مع الزوراء، بعد انتقاله من نفط الوسط في موسم 2017/2018.. كما تم تجديد عقد الحارس علي ياسين، بعد المستويات الجيدة التي قدمها في الموسم الماضي، علاوة على رفض إدارة الزوراء للعروض التي تلقاها الحارس من أندية زاخو وكربلاء.

الموسم الثامن لباسل

تمسك الشرطة بالحارس أحمد باسل، للموسم الثامن تواليا، بعد مساهمته الفعالة بالوصول لمنصات التتويج بالموسم الماضي ودخول مرماه 21 هدفا في 38 مباراة.. ولعب أحمد باسل في بداياته مع الكرخ قبل أن يفضل الانتقال إلى الشرطة في الثالث من أيلول 2014، وليواصل المسيرة بنجاح مع الكتيبة الخضراء.

وظفر الطلبة مجددا بخدمات الحارس المتألق دولفان مهدي، لموسما إضافيا، بعد نجاحه بوصول فريقه للترتيب الثالث بالدوري، لينجح مهدي بوضع بصمته بالذود عن شباك فريقه بكل بسالة.ويعد هذا الموسم الثاني تواليا لمهدي مع الطلبة، وسبق له أن مثل أندية نفط الوسط والنجف بالمواسم الماضية، وبحكم تألقه في مباريات الطلبة، بات قريبا من تمثيل المنتخب العراقي.

تعاقدات مختلفة

وجدد أربيل عقد حارس المرمى حسين علي وبديله ريبيز عبد الله، فيما تعاقد نفط البصرة مع حارس القوة الجوية السابق سيف كريم، لتمثيله بالموسم الجديد.وتم تمديد عقد حارس الصناعة علي مطشر، في حين لم يتم حسم موقف حارس القوة الجوية فهد طالب في ظل مواصلته لمراحل التأهيل من الإصابة.

حميد يحلق مع الصقور

وأعلنت الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية، تعاقدها مع حارس المنتخب العراقي محمد حميد، لتمثيل الفريق في الموسم المقبل..وتم استقطاب حميد بعد المستويات الجيدة التي قدمها مع الكهرباء في الموسم المنقضي، إضافة إلى مساهمته في تأهل البرتقالي إلى نهائي الكأس.. فيما نجحت إدارة زاخو في الظفر بصفقة حارس المنتخب الأولمبي العراقي وليد عطية (22 عاما)، ليضاف إلى حراس النادي بالموسم المقبل.وسبق لعطية تمثيل الديوانية بالموسم المنقضي، وقدم مستويات جيدة، ساهمت ببقاء فريقه السابق ضمن مصاف فرق الدوري الممتاز للموسم المقبل.