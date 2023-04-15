الكهرباء: محطة عرعر والخطوط الناقلة وآلية الدفع للطاقة أهم المباحثات العراقية السعودية

متابعة ـ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة الكهرباء امس الاربعاء، عن قيام وزيرها علي فاضل بإجراء مباحثات مع نظيره السعودي عبد العزيز بن سلمان بشأن إنشاء محطة عرعر والخطوط الناقلة وآلية الدفع للطاقة .

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى ان “وزير الكهرباء تباحث مع نظيره السعودي خلال زيارته للسعودية “جزئيات إنشاء محطة عرعر وانشاء الخط الناقل الذي يعتبر اللبنة الاساسية لربط الخطوط العراقية بالسعودية والمسارات الخاصة بها وآلية المدفوعات للطاقة”.

واضاف ان “وزير الطاقة السعودي وجه دوائر الكهرباء السعودية بضغط السقوف الزمنية لإنجاز كل ما يتعلق بعملية الربط، والأمر نفسه مع وزير الكهرباء العراقي حيث وجه تشكيلات الوزارة بضغط السقوف الزمنية وتسريع وتيرة العمل لتحقيق الربط المهم”.

كما اشار موسى إلى أن “الربط مع دول الجوار سيعطي موثوقية ومرونة للشبكة الكهربائية جراء تنويع مصادر الطاقة وتحقيق المناورة لشبكة الكهرباء” .

وأجرى وزير الكهرباء زياد علي فاضل، امس الأربعاء ، زيارة رسمية الى الرياض على رأس وفد وزاري ، يرافقه مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة عماد العلاق ، والسفير العراقي بالسعودية ، والتقى بوزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان.

ونقلت وزارة الكهرباء في بيان امس، عن الوزير السعودي قوله، إن هذه الزيارة لها دلالات كبيرة ونجدها فرصة طيبة ومثمرة لتوسيع آفاق التعاون والعمل المشترك بين البلدين ، مستعرضاً ان الملك السعودي وولي العهد يوصون بتوأمة مشاريع المملكة مع بغداد بقطاع الطاقة، مضيفا: إننا ندعم بشكل حقيقي تطوير ملفاتكم الاقتصادية ، ونراقب بعناية نهضتكم واجراءاتكم الواثقة بالعمل على تنويع مصادر الطاقة ، واستغلال حقول الغاز .

بدوره أوضح وزير الكهرباء الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني ، لتعزيز الشراكات مع المملكة.

كما اشار خلال الاجتماع مع نظيره السعودي، إلى التوجه الجدي للحكومة والوزارة بالعمل على تحقيق مكتسبات نوعية لتدعيم ملف الطاقة.

وتطرق الوزير الى ثلاثة محاور مهمة، وهي اجندات الزيارة الأولى منها تتمثل بالشروع والانطلاق بمشروع (الربط الكهربائي العراقي _السعودي )وهو مدعاة مهمة لتبادل منفعة الطاقة، والثاني: اتمام مشروع الشراكة مع شركة (أكوا باور ) لنصب محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بواقع 1000 ميكا واط ، والثالث: الاستفادة من التجربة السعودية الناجحة بنصب العدادات وحصر ضياعات الطاقة ، حيث جرى الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يكون معنياً بتطوير المشتركات الموحدة.

كما جرى الاتفاق على الشروع بالربط الكهربائي وتوسيع نقطة الربط وهي محطة عرعر وانشاء الخط الناقل ، والاستعداد من الطرفين على اتمام اجراءات شركة أكوا باور، وفقا لبيان وزارة الكهرباء.

وكان العراق والسعودية وقعا رسمياً، في 25 كانون الثاني 2022، مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي، فيما وافق مجلس الوزراء السعودي على مذكرة التفاهم التي عقدت مع العراق خلال جلسته المنعقدة في حزيران 2022.

ويحاول العراق اجراء ربط كهربائي مع دول الجوار ومنها تركيا والأردن والربط الخليجي عبر الكويت، اضافة الى الربط مع السعودية من أجل الحصول على تعويض النقص في الطاقة وخاصة في أوقات الذروة.